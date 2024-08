GUIDONIA – Chiude il supermercato “Iper La Spesa”, sit-in dei lavoratori

Il loro ultimo giorno di lavoro è stato il 6 luglio scorso, ma da allora vivono in un limbo di incertezza sul loro futuro.

Per questo ieri mattina, giovedì primo agosto, i 21 dipendenti del gruppo “Iper La Spesa” si sono riuniti in un sit-in davanti al supermercato ex “EmmePiù” di viale Roma 150, a Guidonia Centro.

Il giorno precedente, infatti, i lavoratori hanno prima ricevuto le lettere di licenziamento collettivo e nel pomeriggio dello stesso giorno quelle di reintegro da parte di “Atas 21 Srl”, la società che ha rilevato gli ex punti di vendita “Iper La Spesa” di Tor Vergata, Lariano, Cesano, Cassia, Colleferro e Guidonia con gli 80 dipendenti.

Oggi pomeriggio, venerdì 2 agosto, alle ore 15,30 è previsto un incontro tra i vertici dell’azienda e i sindacati di categoria.