GUIDONIA TIVOLI – Guerra all’alcol, firmato il patto tra sindaci

COMUNICATO

Per la prima volta nella storia delle due Città, concordata e autorizzata una sinergia operativa tra i rispettivi Corpi di Polizia Locale

Le Amministrazioni comunali di Guidonia Montecelio e di Tivoli hanno sottoscritto, questa mattina, un Protocollo d’intesa che prevede una collaborazione operativa tra i rispettivi Corpi di Polizia Locale. Questa rilevante novità organizzativa è stata introdotta da due Delibere di Giunta, approvate nella giornata di ieri nei due Comuni, che hanno autorizzato i due Sindaci e i due Dirigenti Comandanti a firmare il Protocollo d’intesa.

Il periodo di validità è, temporalmente, riferito alla durata delle Ordinanze anti-alcol adottate, di recente, da ambedue i Municipi.

I servizi di controllo e pattugliamento connessi al puntuale rispetto dei provvedimenti saranno, quindi, concordati e svolti congiuntamente, secondo le modalità individuate dai Dirigenti Comandanti i due Corpi di Polizia Locale.

La pianificata sinergia operativa porterà a prevenire e contrastare, in maniera ancora più incisiva, situazioni di illegalità e di degrado sociale, considerata anche la contiguità territoriale e le identiche criticità rilevate in termini di sicurezza e degrado urbano.

Gli agenti svolgeranno i servizi pianificati in divisa ma, qualora ritenuto opportuno, anche in abiti civili. Le eventuali notizie di reato, rilevate e contestate ai trasgressori, saranno trasmesse alla Procura della Repubblica.

“Il Protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina, concertato e condiviso rispetto ai suoi contenuti e alle finalità strategiche, con il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, per la prima volta nella storia delle nostre due Città, consentirà – evidenzia il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo – di effettuare un numero più importante di controlli e di disporre di un numero maggiore di agenti nell’espletamento di tutti quei servizi che stiamo predisponendo, di controllo e monitoraggio del territorio, per verificare il rispetto delle due Ordinanze anti-alcol vigenti a Tivoli e Guidonia Montecelio. Questo innovativo modello operativo, funzionale ad assicurare una maggiore sicurezza urbana, resta valido, ovviamente, pure per l’espletamento di quelle attività che andremo a porre in essere nei confronti dei campi nomadi abusivi presenti a Tivoli Terme e all’Albuccione. Le aree illegittimamente occupate dovranno essere restituite alla collettività e bonificate”.

“La collaborazione avviata con il Comune di Guidonia Montecelio, e la condivisione di vedute con il Sindaco Mauro Lombardo, creerà, ne sono convinto, una condizione di maggiore sicurezza urbana nei rispettivi territori – sottolinea il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi -. Mi sembra opportuno evidenziare che, per la prima volta, i rispettivi Municipi individuano congiuntamente una strategia complessiva, in questo caso sulla sicurezza reale e percepita dai residenti, che potrà, nel futuro, svilupparsi pure su altre tematiche di interesse comune. Possiamo, sicuramente, determinare le condizioni di uno sviluppo complessivo, anche economico del nostro territorio. Disponiamo delle competenze e delle professionalità, oltre che di una visione di insieme politico-amministrativa, che possono portare un miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini”.