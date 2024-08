GUIDONIA – Controlli mirati a Villalba: il bilancio

Servizio straordinario di controllo ieri notte a Villalba e nella vicina Tivoli Terme. Personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale dei comuni interessati hanno organizzato posti di blocco lungo la Tiburtina e controlli mirati.

Una “sinergia operativa” – specifica una nota della Questura di Roma – mirata al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa che compromettono la sicurezza urbana, soprattutto nelle aree periferiche.

Posti di blocco e controlli mirati

Il bilancio: 12 posti di controllo effettuati, 104 persone identificate, 59 veicoli controllati e 5 sanzioni ai sensi del Codice della Strada contestate.

Eseguiti, con il contributo di un’aliquota operativa di Ispettori della ASL RM5, alcuni controlli ad esercizi commerciali finalizzati, tra le altre cose, anche alla verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni derivanti dalle recenti ordinanze dei sindaci di Guidonia Montecelio e di Tivoli che disciplinano il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in orario notturno.

Presso un ristorante etnico di Villalba sono state riscontrate carenze igienico sanitarie e altre mancanze per le quali sono state elevate prescrizioni; inoltre, in un bar di Tivoli Terme, già interessato, nell’estate del 2022 da due provvedimenti di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., emessi dal Questore di Roma a seguito di un gravissimo fatto di cronaca, è stata rilevata la mancanza del manuale di controllo HCCCP, e sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie nelle strutture e attrezzature destinate al deposito e alla conservazione degli alimenti e, pertanto, sono state elevate sanzioni amministrative per una somma di circa 8 mila euro.

Un’ulteriore sanzione amministrativa è stata elevata per la presenza di un dipendente irregolare e per la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi.

Altri due esercizi commerciali, una frutteria e un autolavaggio, sono stati sanzionati dalla Guardia di finanza per la mancata emissione dello scontrino fiscale.