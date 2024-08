GUIDONIA TIVOLI – Guerra all’alcol, multe da 2.500 euro per due commercianti

Nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi svolte ieri sera, venerdì 30 agosto, in maniera congiunta, dalle Polizie Locali di Guidonia Montecelio e Tivoli, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, sono state accertate e contestate ai titolati di due attività commerciali, da agenti operanti in abiti civili, la violazione alle due Ordinanze anti-alcol adottate dai due Comuni.

Ieri sera controlli a tappeto delle Polizie Locale di Tivoli e Guidonia Montecelio

Si tratta di una sanzione particolarmente onerosa per i trasgressori, contestate una a Villalba e l’altra a Tivoli Terme.

La vendita illecita di bevande alcoliche comporta, infatti, una multa di 2.500 euro (in precedenza era di 50 euro) per la prima contestazione; l’importo sale 5.000 euro, con segnalazione al Questore per la chiusura del locale, per la seconda.

Controllati 71 veicoli, tre dei quali sanzionati per violazioni al Codice della Strada

Nel corso delle attività svolte sono stati controllati, inoltre, 71 veicoli, accertate tre violazioni al Codice della Strada, 19 le persone identificate.

I comandanti delle Polizie Locali Antonio D’Emilio e Paolo Rossi tra gli agenti

La sinergia operativa tra le due Polizie Locali si sta rivelando particolarmente positiva perché consente agli agenti, sulla base di un Protocollo d’intesa firmato nelle settimane scorse dal Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, e dal Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, e dai rispettivi Dirigenti Comandanti della Polizia Locale, Paolo Rossi e Antonio D’Emilio, di avere un maggiore controllo del territorio.

Gli agenti hanno sottoposto all’alcoltest 22 automobilisti risultati tutti negativi

Effettuati pure test alcolemici a 22 automobilisti, tutti con esito negativo.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo insieme agli agenti durante i controlli

“Il problema della sicurezza, reale e, percepita, è particolarmente sentito dalla nostra comunità – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Lo sforzo prodotto, ultimamente, dall’Amministrazione, in sinergia con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, rappresenta una risposta concreta alle preoccupazioni continuamente rappresentate dai residenti. Il nostro impegno continua, cercando di assicurare la presenza degli agenti compatibilmente con lo svolgimento delle altre attività di istituto”.

“Un ringraziamento – commenta il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi – alle donne e agli uomini che, indossando la divisa, ci aiutano nel garantire ai Cittadini una Tivoli sicura e dove la concorrenza sleale non paga.

Un grazie anche al Comune di Guidonia Montecelio e al Sindaco Mauro Lombardo.

Attuare una politica di sicurezza comune, che vada oltre il proprio perimetro territoriale, sta dando i propri frutti, fornendo maggiori strumenti per contrastare chi viola la Legge”.