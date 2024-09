TIVOLI – Prodotti tipici, Folklore e Musica: torna la “Sagra delle Pizzette Fritte di Memmagghiura”

L’Associazione Infioratori di Tivoli (Contrada via Maggiore) organizza, nell’ambito del Settembre tiburtino, a Largo Giovanna Baja, davanti alla palestra Maramotti, sabato 14 e domenica 15 settembre, la Sagra delle pizzette fritte tradizionali di Memmagghiura, con l’intento di promuovere un prodotto tipico del territorio tiburtino.

L’evento, organizzato dall’associazione presieduta da Gianni Ranieri con il patrocinio del Comune di Tivoli, avrà come protagonisti le tradizionali pizzette fritte fatte a mano dalle donne del posto, il pizzutello, il vino dei vigneti limitrofi, il folclore delle Tamburellare tiburtine.

La due giorni ha inizio sabato 14 settembre alle ore 16 con l’apertura dello stand delle pizzette fritte in collaborazione con Caterina Rossi.

Alle ore 17 la gara di torte.

Poi spazio alla musica e al divertimento.

Alle 18 i giochi a squadre e alle 20 l’intrattenimento musicale con Emy Sax.

. Alle 20,30 ancora gastronomia della Contrada in collaborazione con il ristorante Antiche Terme di Diana e alle 21 degustazione delle torte offerte dalla Contrada.

Domenica 15 settembre si inizia alle ore 11 con la messa nella chiesa di Sant’Antonio Abate.

Alle 15,30 il profumo delle pizzette richiamerà i tiburtini a raccolta, mentre alle 17,00 le Tamburellare Tiburtine allieteranno i presenti con uno spettacolo folkloristico tradizionale.

Alle 18 spazio alla bellezza femminile con trucco e acconciature offerte gratuitamente da “Zodiaco di Linea 2000”.

Alle ore 19 nell’area parcheggio della palestra Maramotti ad allietare la tradizionale Sagra delle pizzette fritte sarà ancora una volta “L’allegra Compagnia per un sorriso in più” con lo spettacolo in dialetto tiburtino “Tra mogghie e maritu…”.