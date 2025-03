 TIVOLI – Loredana, l’allieva di Raffaella Carrà strega “The Voice Senior”

Da bambina davanti alla tv era incantata da Raffaella Carrà mentre ballava e cantava nei suoi show. E già allora sognava di diventare una soubrette.

Quel sogno Loredana Maiuri è riuscita a coronarlo lavorando insieme all’idolo della sua infanzia.

Loredana Maiuri è orgogliosamente nata a Tivoli nel 1963

Ieri sera, venerdì 21 marzo, la cantante 61enne nata a Tivoli è stata protagonista della quinta puntata di blind audition di “The Voice Senior“, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1 che premia le più belle voci over 60 del Paese.

Loredana, voce graffiante e presenza sul palco degna di una vera showgirl d’altri tempi

Da aspirante concorrente Loredana ha cantato “Proud Mary” di Tina Turner dimostrandosi una rocker dalla voce graffiante e con la presenza sul palco degna di una vera showgirl d’altri tempi.

Loredana Bertè è stata la prima dei 4 coach a premere il tasto per avere Loredana Maiuri nel suo team

Per questo ha incassato il “Sì” dei 4 coach su 4 e conquistato un posto nel team di Loredana Bertè (CLICCA E GUARDA L’ESIBIZIONE).

Loredana Maiuri insieme ai genitori a Tivoli, dove è nata e cresciuta

Nata a Tivoli nel 1963, Loredana Maiuri adolescente è innamorata dei gruppi inglesi e americani.

Appena diplomata, Loredana è andata a Londra dove ha iniziato a comporre musica esibendosi nei locali

Così, appena diplomata, scappa a Londra trascorrendo un anno di intensa vita rock’n’roll, scrivendo e suonando brani per la sua band ed esibendosi nei locali della City.

Ma non è quello il suo destino.

A 22 anni supera un provino e inizia la carriera da corista in tv

A 22 anni una sua amica le comunica che la Rai seleziona una corista per il programma di Raffaella Carrà. Loredana partecipa, il provino va bene e inizia la sua avventura.

“Buonasera Raffaella” è il primo programma al fianco della showgirl più amata dagli italiani: 15 puntate dal 5 dicembre 1985 all’8 marzo 1986, delle quali le ultime cinque trasmesse dagli studi della Rai Corporation di New York.

“Tutto il cast – ricorda Loredana Maiuri – per tre settimane è stato trasferito a New York, pensavo di impazzire di gioia: gli ospiti erano Steve Wonder, James Brown, Ella Fitzgerald”.

Da quel momento Loredana Maiuri continua a cantare come corista, collaborando con Raffaella Carrà in altri programmi di successo come la storica trasmissione “Domenica In”.

Va così fino al 2004, quando termina l’ultima esperienza televisiva di Loredana.

“Con The Voice Senior – ha detto ieri sera la 61enne cantante nata a Tivoli – ho l’occasione di tornare in tv come interprete non come corista: sono curiosa di vedere come va”.

L’interpretazione di “Proud Mary” è stata da pelle d’oca.