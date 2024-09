GUIDONIA – Forzano il posto di blocco e speronano la pattuglia, denunciati 4 rom

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi, nella tarda serata di ieri, a Villalba, il personale della Polizia Locale di Guidonia Montecelio ha accertato la reiterazione violazione del divieto di vendita alcolici, dopo le ore 21:00, da parte di un esercizio commerciale.

Al titolare è stata contestata una sanzione di 5.000 euro. Contestualmente, è stata inviata la segnalazione al Questore per la chiusura dell’esercizio fino a 15 giorni.

Gli agenti che hanno svolto i controlli di polizia amministrativa hanno operato in abiti civili.

L’auto dei rom bloccata dalle pattuglie della Polizia Locale di Guidonia Montecelio. Sotto i segni dello speronamento

Si è proceduto, inoltre, alla denuncia, per resistenza a pubblico ufficiale in concorso, a carico di quattro persone che a bordo di un veicolo, intorno alle ore 22:00, sprovvisto di assicurazione, forzavano il posto di blocco, presente all’altezza di piazza della Repubblica, costringendo gli agenti a spostarsi repentinamente per non essere investiti, per poi darsi alla fuga lungo la via Tiburtina.

L’immediato inseguimento delle pattuglie della Polizia Locale ha costretto i malintenzionati a fermarsi in via dell’Aeronautica, a Tivoli Terme, nonostante avessero cercato di speronare le autovetture con a bordo gli agenti.

Dopo il fermo del veicolo, intervenivano in loro supporto pure i Carabinieri della locale stazione. Il conducente del veicolo risultava sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita e dei documenti di identificazione. Uno degli altri tre occupanti risultava essere minorenne.

Per una di queste persone si reso necessario procedere al fermo per identificazione presso il Reparto accertamenti forensi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro per la confisca.

I fermati e denunciati sono nazionalità straniera, stanziati nell’insediamento abusivo di via Bagni Vecchi a Tivoli

“Mi complimento con il personale della Polizia Locale di Guidonia Montecelio per la professionalità dimostrata nel corso del servizio svolto ieri sera – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Gli agenti non hanno esitato a inseguire i fuggitivi e ha procedere, dopo il fermo, alla loro denuncia per i reati commessi.

Pure questo episodio conferma quanto sia necessario non abbassare la guardia nel controllo del territorio e come le attività di polizia stradale confermino che non sono pochi quelli che percorrono le nostre strade senza avere l‘abilitazione alla guida e i mezzi assicurati.

Abbiamo, lo rammento, di recente, pianto per due omicidi stradali che hanno coinvolto due nostre concittadine.

I nostri sforzi in termini di sicurezza continueranno anche, e sempre di più, attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie che saranno, evidentemente, di particolare supporto al Comando della Polizia Locale”.