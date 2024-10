MENTANA – Preso con 110 dosi di cocaina, pusher albanese a Rebibbia

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti nei comuni di Monterotondo e Mentana, hanno arrestato due uomini, un 22enne e un 39enne e segnalato in via amministrativa alla Prefettura 5 persone per uso personale di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Mentana, nel corso del servizio nel comune di Mentana, hanno notato lo strano andamento di una autovettura, poi risultata a noleggio, che hanno controllato. A bordo un 22enne, di origine albanese, senza fissa dimora, trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di oltre 100 grammi di cocaina, suddivisa in 110 dosi, pronte per essere vendute.

Poco dopo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, a Monterotondo, hanno bloccato un’altra autovettura, con a bordo un 39enne, anch’egli di origine albanese, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, suddivisi in 16 dosi, nonché materiale per il confezionamento delle dosi e la somma contante di circa 210 euro, ritenuta provento dell’illecita attività.

Per questi motivi i due sono stati arrestati, il 22enne è stato condotto presso il carcere di Rebibbia, mentre il 39enne è stato trasportato presso la propria abitazione, come disposto dalla Procura di Tivoli. Nella giornata di ieri, il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di firma in caserma, mentre si è in attesa delle decisioni per il più giovane.

Infine, altre 5 persone sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, del tipo hashish.

Il risultato, frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, è ulteriore testimonianza della particolare attenzione posta dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.