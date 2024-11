Il Comune di Guidonia Montecelio assume 4 nuovi dipendenti per scorrimento dalla graduatoria dei candidati risultati idonei ai concorsi banditi nel 2022.

E’ quanto emerge dalle determine numero 216 e 217 firmate martedì 29 ottobre dal dirigente al Personale Aldo Cerroni.

Con la determina numero 216 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - viene assunto a tempo pieno e indeterminato, a partire da venerdì primo novembre, Andrea Morlando con inquadramento nell’Area degli Operatori Esperti, profilo professionale Operaio Specializzato – Giardiniere.

Il neo assunto aveva partecipato al concorso bandito dal Comune il 31 dicembre 2022 per la copertura di 4 posti da Giardiniere ed era inserito nella graduatoria degli idonei non vincitori approvata il 22 giugno 2023, tutt’ora vigente.

Nel Piano Triennale del Fabbisogno Triennale di Personale 2024-2026, per l’annualità 2024, l’amministrazione ha previsto di assumere 2 Giardinieri tramite scorrimento della graduatoria, per questo il 22 ottobre scorso ha interpellato Claudio Fantauzzi, idoneo e in posizione utile per essere assunto.

Il candidato prima ha espresso formale assenso alla presa in servizio a decorrere dal primo novembre 2024, ma successivamente ha rinunciato all’assunzione prima della sottoscrizione del contratto.

Così la scelta è ricaduta sul secondo idoneo Andrea Morlando.

Con la determina numero 217 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il Comune di Guidonia Montecelio ha invece assunto a tempo pieno e indeterminato, a partire dal prossimo primo dicembre, Matteo Triantafyllou, Danilo D’Amico e Aida Giancamilli, inquadrati nell’Area degli Istruttori, profilo professionale Istruttore Amministrativo.

I tre avevano partecipato al concorso bandito il 14 ottobre 2022 per la copertura di 14 posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” ed erano inseriti nella graduatoria degli idonei non vincitori approvata il 23 dicembre 2022, tutt’ora vigente.