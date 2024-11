Scontro tra due volanti, muore un poliziotto di 32 anni

Tragico incidente stradale tra due volanti della polizia all’alba di oggi, lunedì 18 novembre, a Roma.

L’agente scelto Amar Kudin aveva 32 anni

L’agente scelto Amar Kudin, 32 anni, è deceduto e altri due colleghi – una donna e un uomo – sono rimasti feriti e trasportati rispettivamente all’ospedale San Camillo e all’ospedale Santo Spirito.

A bordo della vettura di servizio c’era un arrestato che è stato ricoverato al San Filippo Neri.

Il fatto è accaduto intorno alle 5 in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con via dei Monfortani. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia di Roma Capitale.

L’OMAGGIO DELLA QUESTURA DI ROMA

Amar Kudin aveva militato nella squadra di Rugby delle Fiamme oro La tragica morte dell’agente Amar Kudin è stata ricordata dalla Questura di Roma. “Oggi è un triste giorno per tutta la famiglia della Polizia di Stato – si legge in un comunicato stampa – Insieme a Giada, autista della volante del commissariato Primavalle, stavano portando in ufficio un uomo fermato con degli arnesi da scasso. Nell’impatto con un’altra volante, l’agente 32enne ha perso la vita, mentre Giada, Daniele, Carmine e l’uomo fermato, hanno riportato gravi ferite e sono stati ricoverati in ospedale. Amar, dopo una carriera da sportivo nella squadra di Rugby delle Fiamme oro, aveva scelto di restare in Polizia per “tallonare” i criminali e aiutare i cittadini in difficoltà. La sua scomparsa lascia un grande vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari, amici e colleghi, ai quali la Polizia si stringe in un commosso abbraccio. A Giada, Daniele, Carmine e all’uomo ferito va un grande in bocca a lupo per una pronta guarigione”.

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani. "Ho appreso la notizia – scrive il Capo dello Stato – del decesso dell'Agente Scelto della Polizia di Stato, Amar Kudin, avvenuto a Roma nelle prime ore di oggi, in occasione di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture della Polizia di Stato. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. Agli agenti feriti rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione". LA PREMIER GIORGIA MELONI: CORDOGLIO E UN ABBRACCIO ALLA POLIZIA" Su X la premier Giorgia Meloni ha ricordato la tragedia di stamane a Roma. "Esprimo il mio profondo cordoglio ai familiari dell'agente di Polizia Amar Kudin, 32 anni, deceduto a seguito di un drammatico incidente avvenuto a Roma mentre, con una collega, stava portando in ufficio un uomo fermato con arnesi da scasso". "Il mio augurio di pronta guarigione va ai colleghi rimasti feriti – prosegue la presidente del Consiglio –, unitamente all'abbraccio che desidero inviare alla Polizia di Stato per questo tragico avvenimento".