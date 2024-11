Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, venerdì 22 novembre, a Palombara Sabina.

Il bilancio è di 4 feriti e due auto distrutte.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 13,30 in via Pascolare, meglio nota come “Strada della Neve”, strada che collega la via Salaria al Centro di Palombara Sabina.

Una Fiat Punto condotta da un trentenne di Palombara viaggiava in direzione via Salaria, mentre sulla corsia opposta procedeva un Suv Mg condotto da un 50enne olandese con a bordo 4 connazionali in vacanza in Italia.

Per cause in corso di accertamento, le due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto il Suv ha terminato la corsa a bordo carreggiata, mentre la Fiat è stata ridotta a carcassa.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Palombara Sabina dirette dal Comandante Stefano Mormone e il sindaco Alessandro Palombi, che in quel momento transitava lungo la “Strada della Neve”.

Tre turisti olandesi sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista “ di Tivoli, dove il 118 ha trasportato anche il 30enne italiano in codice rosso per dinamica.

Stando ai primi accertamenti della Polizia Locale, l’incidente è avvenuto su un rettilineo con l’asfalto bagnato a causa della pioggia caduta durante la mattinata, ma al momento dello scontro non pioveva.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei vigili urbani che attendono il referto medico dei feriti: nel caso in cui la prognosi superasse i 40 giorni, le due auto sarebbero sottoposte a sequestro.