PALOMBARA SABINA – Corretto utilizzo dell’acqua, mille studenti a lezione dal gestore idrico

Oltre cento studenti dell’Istituto comprensivo di Palombara Sabina hanno partecipato al progetto educativo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rieti (ATO3 Lazio Centrale).

Il “Viaggio nelle scuole del Territorio” è stato ideato dall’Azienda per sensibilizzare alunne e alunni sui temi fondamentali che ruotano intorno al mondo dell’acqua. Dalla corretta gestione, al riuso; dalla riduzione degli sprechi alle buone pratiche quotidiane: questi gli argomenti principali che hanno incuriosito i giovani studenti dell’area romana.

La giornata di formazione ha coinvolto tutte le prime classi della scuola Primaria.

La visita di APS è iniziata, infatti, nella sede distaccata della frazione di Cretone per poi proseguire nell’Istituto comprensivo del comune di Palombara Sabina.

In tutte le sezioni è stato portato il saluto del Presidente di APS Maurizio Turina, degli Assessori comunali Ilenia Franconi e Guido Trugli, della Dirigente scolastica Tiziana Stellato.

Donato agli studenti il volume illustrato “La missione di Miro”, la pubblicazione ideata dall’Azienda quale gradevole supporto alla formazione sui temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Molto gradito anche il gadget distribuito nel corso degli incontri: una borraccia con il logo aziendale.

“Un piccolo gesto per ricordare sempre quanto sia buona l’acqua del nostro Territorio – si legge in un comunicato stampa di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. – Fino a ora il progetto-scuola di APS ha coinvolto circa mille studenti e, con il gradimento dei docenti e tra l’entusiasmo degli alunni, sta proseguendo in tutto il Territorio.

L’obiettivo ambizioso è raggiungere in maniera capillare moltissimi comuni dell’Ambito, per far conoscere il più possibile l’impegno della Società per l’acqua e diffondere le buone pratiche per la sua salvaguardia.

Acqua Pubblica Sabina, anche in questa occasione, infine intende ringraziare le Istituzioni intervenute, la Dirigente della scuola, le insegnanti, gli insegnanti e tutto il personale dell’Istituto comprensivo di Palombara Sabina”.