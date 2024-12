GUIDONIA – Impianto di biometano, il Comune annulla il permesso ottenuto col silenzio-assenso

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Un impianto di biometano nelle campagne di Montecelio, dal consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico di Guidonia Montecelio Emanuele Di Silvio riceviamo e pubblichiamo:

“Impianto di biometano tra Guidonia e Montecelio.

È stato notificato alla società l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, in via di autotutela, dell’autorizzazione perfezionatasi per silenzio assenso emerso e documentato grazie al quotidiano online Tiburno.tv .

Contestati diversi rilievi sollevati anche dal Consiglio Comunale e dai cittadini.

In attesa delle eventuali azioni della ditta, che potrebbero tradursi in un ricorso al tribunale è stato raggiunto un importante risultato grazie alla sinergia tra uffici, amministrazione politica e cittadini.

Monitoreremo i prossimi 60 giorni eventuali ricorsi per tirare definitivamente un sospiro di sollievo”.