MONTEROTONDO – Il Comune assume addetti ad Accoglienza, Vigilanza e Informazione

Il Comune di Monterotondo ha pubblicato il bando – CLICCA E LEGGI IL BANDO – per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 Operatori Esperti in Servizi di Accoglienza, Vigilanza e Informazione – Operatore Esperto.

Il titolo di studio minimo per accedere alla selezione pubblica è la licenza media (o scuola dell’obbligo) unita a due anni di esperienza o alla qualifica professionale.

È possibile candidarsi fino alle ore 23,59 del 23 dicembre 2024.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per l’ammissione al presente Concorso Pubblico è richiesto il possesso, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

a) Requisiti generali:

► CITTADINANZA: cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o di altre categorie indicate nell’avviso;

► ETA’: avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo

► GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI: I candidati non devono essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e quindi devono essere regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza

► ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE ALL’ACCESSO ALL’IMPIEGO: Per la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione è necessario:

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

– non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; in particolare è necessario non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001;

► POSIZIONE REGOLARE NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGHI DI LEVA MILITARE (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985).

► IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO È necessario essere in possesso, per quanto se ne è a conoscenza, dell’idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica i vincitori del concorso, ai sensi della normativa vigente, al fine di verificare l’idoneità alle mansioni proprie del profilo di Operatore Esperto in Servizi di Accoglienza, Vigilanza e Informazione.

Per poter partecipare al concorso è necessario altresì essere muniti di Identità Digitale (SPID, CNS, CIE, eIDAS);

REQUISITI SPECIFICI:

Possono partecipare al concorso gli aspiranti di ambo i sessi purché in possesso dei seguenti requisiti specifici:

► 1. Titolo di studio:

• diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza scuola media inferiore) e un’esperienza di almeno due anni acquisita in attività professionali analoghe presso Pubbliche Amministrazioni;

oppure

• diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza scuola media inferiore) e Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale conseguita, al termine di corsi triennali presso Istituti Professionali di Stato o Scuole legalmente riconosciute a norma dell’ordinamento vigente in indirizzi confacenti al profilo in oggetto;

oppure

• Diploma o qualifica di Istruzione e Formazione Professionale conseguito, al termine di corsi quadriennali presso Istituti Professionali di Stato o Scuole legalmente riconosciute a norma dell’ordinamento vigente in indirizzi confacenti al profilo in oggetto;

oppure

• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. La presentazione della candidatura alla procedura deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA – disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.

CONTENUTI PROFESSIONALI DELLE COMPETENZE RICHIESTE

Mansioni: Apertura e chiusura delle strutture e degli spazi al loro interno; Servizi di anticamera e di regolazione dell’accesso al pubblico, front-office, accoglienza e assistenza nei confronti dell’utenza; Attività di monitoraggio degli accessi e controllo della regolarità del titolo di accesso; Attività di prima accoglienza dell’utenza interna/esterna e supporto informativo; Identificazione del fabbisogno informativo di primo incontro con l’utenza e individuazione di modalità e forme di accompagnamento nei percorsi nel rispetto della diversità dell’utenza, con particolare riferimento al supporto all’utilizzo dei servizi on line offerti dall’Amministrazione comunale, regolamentazione del flusso del pubblico; Collaborazione alla sorveglianza, vigilanza e segnalazione di eventuali difformità/problemi all’interno della struttura anche con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, segnalando usure e guasti al competente ufficio; Rilevazione di eventuali disservizi e segnalazione agli uffici competenti; Raccolta e trasporto documentazione e corrispondenza della struttura d’appartenenza.

Carico/Scarico materiali ed attrezzature in uso alla struttura; rilascio al cittadino di informazioni di base in merito ad orari, sedi e modalità di svolgimento dei servizi; Assistenza agli organi istituzionali; Attività collegate al cerimoniale in occasione di visite di autorità civili, militari, religiose e in occasione di particolari festività o ricorrenze (es.: preparazione sale e spazi comunali); Riproduzione di atti e documenti con l’uso di macchine semplici; Commissioni inerenti i propri compiti anche esterni al luogo di lavoro.

Provvede alla manovra anche a distanza (mediante apposite attrezzature) degli impianti di sicurezza, di quelli dei servizi generali e degli accessi esterni; svolge tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo

Ruolo e Soft skill: Autonomia operativa nell’ambito di istruzioni e prescrizioni di massima con relativa responsabilità per la corretta esecuzione dell’attività direttamente svolta. L’operatore esperto servizi generali svolge attività di tipo operativo, caratterizzate da responsabilità per l’attività direttamente svolta, da relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti e da relazioni con gli utenti di natura diretta. è richiesta discreta complessità dei problemi da affrontare ed autonomia operativa nell’ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

Conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di supporto, custodia, sorveglianza e conoscenza delle tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; capacita di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale; responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano; apprende dall’esperienza attraverso i feedback in un’ottica di continuo miglioramento; Competenze Logistiche e organizzative; Capacita di gestire e risolvere problemi pratici di discreta complessità; Buone capacità di gestione delle relazioni organizzative, degli strumenti e dei materiali necessari per raggiungere i risultati previsti.

Orientamento al lavoro di gruppo e alla collaborazione; Attitudine al rapporto con l’utenza.