FONTE NUOVA – I dipendenti del “Nomentana Hospital” manifestano per la mancata Tredicesima

Mancata tredicesima e futuro incerto. Per questi motivi domani, martedì 10 dicembre, manifestano i dipendenti del “Nomentana Hospital”, la clinica di Fonte Nuova accreditata con la Regione Lazio.

I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti alla sede della struttura per il rischio, paventato nell’ultimo incontro tra dirigenza, sindacati e Regione Lazio, riguardo al mancato pagamento delle tredicesime mensilità.

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza ai lavoratori – scrive in un comunicato stampa il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Novelli – Stiamo parlando di una struttura che impiega quasi 500 lavoratori e che ha gestito molte criticità a livello sanitario, non ultima l’emergenza Covid, rappresentando un valido supporto alla sanità pubblica.

Allo stato attuale vige l’incertezza rispetto al futuro dell’azienda stessa, non sapendo, infatti, se verrà venduta o rimarrà all’attuale proprietà.

La Regione Lazio, in particolare il Presidente Rocca che è anche Assessore alla Sanità, non è un semplice spettatore visto che vige il sistema di accreditamento tra l’Ente ed il Nomentana Hospital. Un sistema di accreditamento che, come chiedono i sindacati, dovrà essere confermato soltanto se un’eventuale nuova proprietà mantenga i livelli occupazionali e retributivi attuali.

Se il Presidente Rocca ha realmente a cuore il destino di quasi 500 famiglie di professionisti nel settore della sanità batta un colpo”.