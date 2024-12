GUIDONIA – Strade sicure, via al rifacimento di via Maremmana inferiore

Sono in corso di svolgimento i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale della via Maremmana inferiore, a Villanova di Guidonia, nel tratto compreso tra via Salvo d’Acquisto e via Mazzini.

L’intervento in corso in via Maremmana inferiore, a Villanova di Guidonia

L’intervento di riqualificazione ha interessato pure i marciapiedi e prevede la piantumazione di nuovi alberi.

Sul cantiere presenti anche il sindaco Mauro Lombardo, la consigliera regionale Micol Grasselli e l’assessore Mario Proietti

A verificare lo stato dei lavori, nella tarda serata, il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti e la Consigliera regionale Micol Grasselli.

“Ringraziamo la Regione Lazio, che ha finanziato l’intervento, la Consigliera regionale Micol Grasselli, che ci ha accompagnato nella visita al cantiere, e Astral, che ha raccolto il nostro invito di lavorare di notte per ridurre il disagio alla popolazione”, ha commentato il Sindaco Mauro Lombardo.