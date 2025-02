GUIDONIA – “L’Onda” torna a sostenere convintamente l’Amministrazione comunale

Da Roberto Gagnoni e Antonella Cavaliere, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Lista Civica “L’Onda” di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“L’Onda, da sempre attenta alle dinamiche sociali e amministrative del nostro territorio, esprime un convinto sostegno all’Amministrazione comunale rispetto all’operato degli ultimi mesi, con particolare riferimento alla gestione di alcune annose problematiche che da tempo condizionavano la nostra comunità.

Sebbene in passato abbiamo sollevato alcune perplessità rispetto a determinate scelte, oggi riconosciamo, con l’onestà intellettuale che ci è propria, la determinazione nel risolvere delle questioni, di forte impatto per la nostra comunità, che per lungo tempo erano state lasciate in sospeso se non definitivamente accantonate.

Il superamento del campo nomadi abusivo presente, da molti anni, nella frazione di Albuccione; la ferma posizione assunta contro le reiterate Ordinanze del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, relativamente all’utilizzo dell’impianto di TMB dell’Inviolata dapprima per smaltire i propri rifiuti indifferenziati e, di recente, quale centro di trasferenza dell’immondizia della Capitale; l’avvio dei lavori di recupero degli ex capannoni Giannini, a Setteville, sono solo alcune delle ultime iniziative caratterizzanti un decisionismo e una competenza politico-amministrativa che merita un convinto sostegno.

Al Sindaco, Mauro Lombardo, chiediamo di proseguire con convinzione nel promuovere politiche di sostenibilità ambientale, che portino a una riduzione dell’impatto ecologico e a una maggiore consapevolezza tra la popolazione; di continuare a sostenere iniziative culturali e sociali, favorendo l’integrazione e la coesione della comunità locale; di procedere con fermezza nello sviluppo di progetti di sviluppo urbano e di riqualificazione delle aree degradate e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del comune.

Evidenziamo, pertanto, il nostro impegno a collaborare attivamente con l’Amministrazione comunale affinché le sfide future possano essere affrontate con lo stesso spirito di cooperazione e dedizione che abbiamo riscontrato finora.

L’obiettivo condiviso è, riteniamo, quello di raggiungere nuovi traguardi che possano rispondere, sempre di più, ai bisogni della collettività”.