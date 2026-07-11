TIVOLI – Asfalto nuovo in viale Mannelli: divieto di transito e sosta per tre settimane

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Lunedì Acea inizia i lavori

A Tivoli sono previste modifiche alla viabilità per le prossime settimane nel Centro della Città.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 198 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata venerdì 10 luglio – dalla Comandante della Polizia Locale Eleonora Giusti.

Il provvedimento è stato emesso su richiesta della “Romana Condotte Scarl” che, a nome e per conto di Acea Ato2, ha chiesto la modifica temporanea dell’attuale regolamentazione stradale in viale Mannelli, nel tratto compreso tra via Tiburto e via dei Glicini, per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori di rifacimento del manto stradale.

 

 

A seguito di sopralluogo, la Polizia Locale ha accertato che, per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, occorre procedere alla chiusura totale del tratto stradale interessato, garantendo sempre e comunque il libero transito da e per via dei Glicini e da e per l’area del Parco Rosmini.

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Così da lunedì 13 luglio 2026 al 07 agosto 2026 in viale Mannelli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tiburto e l’intersezione con via dei Glicini entra in vigore il divieto di transito dalle 00:00 alle 24:00 per tutti i veicoli, eccetto i mezzi d’opera della ditta incaricata dei lavori.

L’ordinanza prevede inoltre le seguenti modifiche:

VIALE MANNELLI (AMBO I LATI) (tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con via Tiburto):

• DIVIETO DI SOSTA 00:00 – 24:00 CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli, eccetto i mezzi d’opera della ditta incaricata dei lavori.

VIALE MANNELLI (all’altezza dell’intersezione con via A. del Re):

• OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA per tutti i veicoli, eccetto i mezzi d’opera della ditta incaricata dei lavori, i residenti possessori di garage e/o aree di sosta regolarmente autorizzate ubicate in via delle Rose e via dei Glicini, e i veicoli diretti all’area del Parco Rosmini.

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VIA TIBURTO (all’altezza dell’intersezione con viale Mannelli):

• OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA (in direzione via Dea Bona) per tutti i veicoli, eccetto i mezzi d’opera della ditta incaricata dei lavori.

VIA DE BONA (all’altezza dell’intersezione con via Tiburto) per tutti i veicoli, eccetto i mezzi d’opera della ditta incaricata dei lavori.

• OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA (in direzione di via Tiburto)

VIA DELLE ROSE (all’altezza dell’intersezione con viale Mannelli):

• OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA (in direzione Piazza Garibaldi) per tutti i veicoli, eccetto i mezzi d’opera della ditta incaricata dei lavori.

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