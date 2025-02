GUIDONIA – “La Sorgente”, 200 nuovi alberi al posto di quelli che non hanno attecchito

Nei prossimi giorni prenderà l’avvio l’intervento di piantumazione di circa 200 nuove piante, sulla circa 450 totali, in sostituzione di quelle che non hanno attecchito nell’area de “La Sorgente”, a Colle Fiorito, interessata da un progetto di riforestazione e di riqualificazione ambientale realizzato con un finanziamento ministeriale di 380 mila euro.

L’area interessata da un progetto di riforestazione e di riqualificazione ambientale

Lo annuncia in un comunicato l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

I 200 nuovi alberi da ripiantumare al posto di quelli seccati

Secondo la nota, a seguito di un’intesa raggiunta tra l’Amministrazione comunale e la Società che ha effettuato l’intervento si è deciso, congiuntamente e concordemente, con nessun ulteriore costo per il Comune, di ripiantumare nuove piante in maniera da realizzare, in questo spazio, un vero e proprio polmone verde a disposizione della collettività. Saranno ricollocate adottando alcuni accorgimenti suggeriti dai tecnici e dagli agronomi, che ne consentiranno l’ottimale radicazione, essenziale per il loro sviluppo.

“Abbiamo ereditato questa situazione dalla precedente Amministrazione – rammenta l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza -. L’appalto stipulato non prevedeva, purtroppo, l’annaffiamento delle piante e questo, come noto, ha determinato il loto mancato attecchimento. La disponibilità e la sensibilità della Società che ha eseguito l’intervento ci consente, adesso, di ripristinare una situazione ottimale in quanto le piante saranno riposizionate in condizioni ideali per favorirne l’attecchimento. Prevediamo, in prospettiva, pure ulteriori migliorie per rendere questo spazio sempre più attrattivo per grandi e piccoli”.

“Questa problematica ha trovato una soluzione condivisa con la Società che ha effettuato l’intervento di riforestazione – sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo –. Più in generale, siamo determinati ad assicurare una continua e mirata manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi pubbliche perchè sono, tra l’altro, spazi strategici di aggregazione e socializzazione.

Stiamo intervenendo in più frazioni compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, pure rispetto alle segnalazioni che pervengono ai nostri uffici”.