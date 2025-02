TIVOLI – Vende alcol ai minorenni, mini-market chiuso per venti giorni

Gli investigatori lo hanno inchiodato alle sue responsabilità, documentando la vendita di alcolici a minori.

Per questo il Questore di Roma Roberto Massucci ha emesso un provvedimento a carico di un market di Villa Adriana che dovrà tenere abbassata la serranda per venti giorni.

Secondo un comunicato diffuso oggi, sabato 15 febbraio, dalla Questura di Roma, fondamentali gli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato Tivoli e Guidonia.

Oltre al mini-market di Villa Adriana, negli ultimi giorni una serie di controlli amministrativi sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato anche ad Acilia, piazza Bologna, San Lorenzo, Laurentina e Prati, tutti sfociati nell’adozione di una serie di provvedimenti a tutela della sicurezza dei cittadini.

Così un minimarket in via di Macchia Saponara, ad Acilia, sarà chiuso per 15 giorni in seguito ad una rissa avvenuta nel locale.

Durante un controllo dello stesso esercizio commerciale, gli agenti del X Distretto Lido avevano anche identificato una decina di clienti – molti dei quali già noti alle banche dati in uso alle forze di polizia – che disturbavano i residenti ed i passanti.

Stretta sulla movida anche da parte dei Commissariati Porta Pia e San Lorenzo, nella cui competenza ricadono altri due esercizi commerciali che insistono nella zona di piazza Bologna e nel quartiere San Lorenzo. Per loro l’attività di somministrazione al pubblico sarà sospesa per 15 e 5 giorni.

Nei pressi della stazione Laurentina, è scattata invece la chiusura per 7 giorni di un esercizio di vicinato a conclusione del procedimento amministrativo avviato dagli agenti del Distretto Esposizione.

Sono stati poi gli agenti del commissariato Prati, durante una serie di controlli amministrativi svolti insieme alla Polizia Locale Roma Capitale ed al personale specializzato della ASL Roma 1, a notificare al titolare di un ristorante etnico di via della Giuliana il provvedimento di cessazione temporanea dell’attività. In questo caso, alla base del provvedimento, le pessime condizioni di ordine, pulizia e manutenzione riscontrate dai tecnici della ASL.