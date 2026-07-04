GUIDONIA – La stagione dei roghi estivi inizia davanti all’aeroporto militare

Entra nel vivo la stagione degli incendi estivi a Guidonia Montecelio.

Ieri pomeriggio, venerdì 3 Luglio, verso le ore 16, le fiamme sono divampate in Via Gaetano Donizetti, la strada che da via Cristoforo Ferrari attraversa il quartiere residenziale di Casa Calda e raggiunge le zone rurali di Carcibove e dell’ex cava di Colle Largo.

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili Del Fuoco 18A del distaccamento di Tivoli e, su attivazione della Sala Operativa Regionale, due squadre dell’Associazione di Protezione civile “Volontari Valle Aniene Associati” con un Pick-Up con modulo aib da 450 litri e una Autobotte da 8000 litri per rifornire i mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento, oltre ai volontari delle associazioni “Nucleo Volontari Guidonia” e “Goir”.

Le fiamme si sono propagate in una zona antistante l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri”, per questo alle operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo ha partecipato anche la squadra antincendio dell’aeronautica Militare.

Sul posto anche i Carabinieri della Tenenza di Guidonia.

L’emergenza è stata gestita con successo in breve tempo grazie al lavoro di squadra e alla stretta sinergia tra tutte le forze presenti sul posto.