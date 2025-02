FONTE NUOVA – Domenica il Primo Torneo Regionale di Subbuteo Tradizionale

Il count-down è ufficialmente iniziato.

Tra poco più di 72 ore la palestra del bellissimo impianto sportivo dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Santa Lucia ospiterà il Primo Torneo Regionale di Subbuteo Tradizionale “Città di Fonte Nuova” organizzato dal “Subbuteo Club di Fonte Nuova”, con il patrocinio del Comune di Fonte Nuova e la collaborazione della Pro Loco.

48 giocatori, suddivisi in dodici gironi, provenienti da tutta la Regione, e alcuni anche da fuori, si daranno battaglia sin dalle prime ore di domenica mattina 23 febbraio sui dodici campi di gioco sapientemente allestiti dall’organizzazione, per riuscire ad iscrivere il proprio nome nell’Albo d’oro del torneo.

L’evento, organizzato sotto l’egida della FISCT Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo e dell’Opes Italia – Settore Nazionale Subbuteo, rientra nel circuito “Grand Prix Lazio” del Comitato Regionale Lazio della FISCT, con assegnazione di punti validi per il Ranking regionale, classifica valevole ai fini della qualificazione ai prossimi campionati italiani assoluti di Subbuteo, nonché per la convocazione degli atleti per la selezione che rappresenterà il Lazio nel prossimo prestigioso Trofeo delle Regioni.

La competizione si preannuncia molto incerta ed equilibrata, diversi, infatti, i nomi di spicco di atleti candidati a salire sul gradino più alto del podio.

I 12 gruppi saranno composti con il cd metodo del “serpentone” sulla base del Ranking Regionale vigente al momento della chiusura delle iscrizioni prevista per la giornata di venerdì 21 alle ore 20.00. Si cercherà di evitare, per quanto possibile che due giocatori appartenenti allo stesso club facciano parte dello stesso gruppo.

I primi due classificati di ogni gruppo accederanno al tabellone “Master” mentre gli ultimi due al tabellone “Cadetti”.

Seconda fase ad eliminazione diretta con un turno preliminare di “barrages” con incroci come disposti dalle tabelle FISTF in vigore. Quindi ottavi di finale, quarti, semifinali e finali 1-2 e 3-4 posto per entrambi i tabelloni.

Le partite avranno la durata di dodici minuti a tempo tranne le finali 1-2 posto e 3-4 posto sia Master che Cadetti che avranno la durata di 15 minuti a tempo. Nutrita (e non poteva essere diversamente) la partecipazione dei rappresentanti del Subbuteo Club di Fonte Nuova. Saranno addirittura in otto a rappresentare il proprio sodalizio.

Tra tutti Alessandro Lupi, coach e numero uno del ranking del club di Fonte Nuova, splendido vincitore del girone cadetti dell’ultima coppa Lazio disputatasi domenica 9 febbraio a Roma presso il Centro Sportivo in miniatura, Patrizio Balice e Flavio Balice che, nonostante la classifica regionale avranno sicuramente la chance di passare al tabellone Master.

Per gli altri, tra i quali, Giovanni Genna, Giuseppe Tassone, Alessandro Terracciano, Francesco Bernardini e Alessandro Greggi la possibilità di acquisire esperienza e cercare di fare quanta più strada possibile nel tabellone “Cadetti” cui sicuramente saranno dirottati dopo la fase eliminatoria.

Ci saranno sicuramente Andrea Balestrucci (632 punti) e Michele Fenucci (599) rispettivamente numeri 1 e due della classifica del “Grand Prix Lazio”, due tra i candidati sicuramente in un posto tra i primi quattro.

Ma occhio anche a Gabriele Silveri, Roberto Mazzucchi, Simone Trivelli, Mauro Simonazzi, Fabio Belisario e Marco Nicastro (oltre al già citato padrone di casa Alessandro Lupi) che venderanno sicuramente cara la pelle.

Un’organizzazione quella del torneo di domenica prossima che va avanti da mesi con un lavoro meticoloso da parte di tutto lo staff del Subbuteo Club di Fontenuova sapientemente diretto, oltre che dal più volte citato Alessandro Lupi, dal numero uno dell’organizzazione dei tornei Alessandro Fratini.

Tutti i componenti del club (e non solamente quelli impegnati nella manifestazione) hanno risposto presente all’appello organizzandosi in turni di lavoro dal sabato mattina alla domenica sera per far filare tutto alla perfezione.

Un vero e proprio banco di prova per il Club locale per potersi candidare, magari, il prossimo anno ad organizzare perché no un Torneo “Challenger” e, magari, finanche una tappa del “Guerin Subbuteo”.

Questo infine ad oggi l’elenco dei partecipanti in rigoroso ordine di iscrizione: Flavio Balice, Giovanni Genna, Giuseppe Tassone, Alessandro Terracciano, Patrizio Balice, Alessandro Greggi, Francesco Bernardini, Alessandro Lupi, Francesco D’Amico, Marco Scannavini, Marco Nicastro, Michele Fenucci, David De Maggi, Enrico Ronchetti

Andrea Balestrucci, Ernesto Poncetta, Valerio Lombardo, Manlio Mochi, Giuliano Esposito, Fabio Belisario, Alessandro Guidi, Mauro Simonazzi, Andrea Bevilacqua, Maurizio Presutti, Davide Pulito, Marco Lauretti, Paolo Bartolomeo, Ezio Catalucci, Daniele Mancinelli, Vinicio Scarantino

Roberto Mazzucchi, Pier Luigi Licenziato, Gianmarco Bacigalupo, Gabriele Silveri, Umberto Emanuele, Riccardo Galieti, Simone Trivelli, Francesco Benedetti, Ermanno Marchetti, Luca Di Lullo, Andrea Alfonsi, Simone Di Pierro, Marco Perotti (fuori regione*), Gabriele Pellicoro (fuori regione*), Fabio Pimpinella (non tesserato*), Stefano Pacifici (non tesserato*), Alberto Sciorio (non tesserato*), Valerio Allegra (non tesserato*).

L’elevato numero dei partecipanti (basti pensare che la coppa Lazio disputata due settimane fa ha visto ai nastri di partenza 29 giocatori) è la dimostrazione che stanno tornando i fasti del famoso e storico gioco del calcio in miniatura, che ha appassionato tantissimi bambini e ragazzi negli anni ’70-’80, che resiste ancora ai più moderni videogiochi elettronici e che soprattutto può essere un sano e sportivo strumento di aggregazione sociale anche per le generazioni più giovani.

Il Subbuteo Club Fonte Nuova si augura quindi di vedere numerosi spettatori per assistere a quello che sarà sicuramente un bellissimo e avvincente evento, e per scoprire insieme chi sarà il campione che riuscirà ad iscrivere il proprio nome quale primo nell’albo d’oro di una manifestazione che nasce quest’anno e che certamente si ripeterà ancora a lungo nel prossimo futuro, con l’aspettativa di assumere presto dimensioni di carattere nazionale.

Annunciata anche, tra l’altro, la presenza di un “drone” che riprenderà dall’alto le fasi salienti di gioco.

(Giovanni Genna)