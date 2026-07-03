TIVOLI – Area camper sul Lunganiene: divieto di sosta fino a ottobre per svolgere i lavori

Il Comune di Tivoli prosegue l’iter per la realizzazione della nuova area camper sul Lungo Aniene Giuseppe Impastato, un intervento strategico legato al potenziamento dell’accoglienza cittadina rientrante nel finanziamento da 2 milioni 100 mila euro concesso dal Consiglio dei Ministri l’8 giugno 2023 per il Giubileo 2025.

Da domenica 5 luglio al 26 settembre saranno prorogate le modifiche temporanee alla viabilità stabilite dall’ordinanza numero 132 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata il 5 maggio dalla Comandante della Polizia Locale di Tivoli Eleonora Giusti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce l’ordinanza numero 191 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, giovedì 2 luglio, dalla stessa Comandante Giusti.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta dell’architetta Meri Grazia Santoro, Direttore Tecnico della “Resting S.r.l.”, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza esecutiva delle Opere per il Giubileo 2025.

Nel dettaglio, resta confermata la disciplina già prevista per il mercato settimanale del mercoledì, con divieto di transito e sosta per i veicoli non autorizzati.

Nei giorni feriali – con esclusione dei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali – sarà invece istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, attivo per l’intera giornata, sul lato destro della strada dall’ingresso di Via Roma fino alla prima corsia di inversione.

La stessa limitazione interesserà anche alcuni stalli sul lato sinistro, in particolare i primi due e gli ultimi tre stalli, oltre all’area destinata ai motocicli.

Le restrizioni non saranno applicate nei fine settimana e nei giorni festivi.