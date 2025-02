Giubileo, sequestrati 90 mila souvenir “tarocchi”

Santini, rosari e pendagli con immagini sacre del Vaticano erano pronti a sbarcare sul mercato ed essere venduti ai pellegrini in arrivo.

Se non fosse che riportavano abusivamente i loghi registrati dalla Santa Sede raffiguranti la “Tiara papale” e il simbolo del “Giubileo 2025-Pellegrini di speranza”.

Così i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato oltre 130.000 articoli contraffatti, di cui 90.000 “tarocchi” destinati al Giubileo 2025.

Nel corso dell’operazione, condotta dal Gruppo Frascati, nell’ambito di un articolato piano di controllo finalizzato ad intercettare articoli contraffatti e/o non conformi alle normative in materia di tutela della salute o privi delle necessarie autorizzazioni, è stato individuato un furgone che trasportava oltre 2.600 articoli contraffatti, tra cui prodotti con il logo “VESPA” della Piaggio e immagini sacre.

Il successivo controllo del deposito, presso il quale avvenivano le operazioni di carico della merce illecita, ha portato al rinvenimento di numerosi altri articoli contraffatti, in prevalenza gadget e souvenir recanti immagini Sacre Vaticane per un totale di 130.168 articoli, successivamente posti sotto sequestro.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla contraffazione disposto dal Comando Provinciale di Roma a tutela dei consumatori in pellegrinaggio per il giubileo 2025.