TIVOLI – “Il Giglio” torna illuminato, i residenti: “Il Comune prenda in carico gli impianti”

In riferimento all’articolo TIVOLI – si riaccende l’illuminazione al quartiere “Il Giglio”, dai cittadini del quartiere “Il Giglio” riceviamo e pubblichiamo:

“A seguito delle recenti proteste da parte dei residenti del quartiere Il Giglio, si comunica che nella giornata di oggi 26.02.2024 l’illuminazione stradale nella suddetta area è stata finalmente ripristinata, a garanzia della sicurezza e del benessere della comunità residente.

Il provvedimento arriva dopo una serie di sollecitazioni da parte della cittadinanza, che aveva evidenziato i rischi legati all’assenza di illuminazione durante le ore serali e notturne. Il ripristino dell’illuminazione stradale era diventato un’urgenza che il quartiere attendeva da tempo e le istituzioni locali si sono attivate per trovare una soluzione rapida ed efficace a tale esigenza.

Purtroppo, non si può ignorare la condotta di alcuni esponenti politici che, per mesi, hanno ignorato la problematica, non intervenendo né manifestando alcun interesse concreto.

Solo ora, in occasione della presenza dei media e dell’inaugurazione del ripristino dell’illuminazione, alcuni consiglieri comunali hanno scelto di intervenire, cavalcando l’opportunità di visibilità pubblica con scopi evidentemente legati alla loro “foto opportunity”. Questa mancanza di impegno tangibile durante i mesi di difficoltà dimostra un atteggiamento di scarsa responsabilità nei confronti della comunità e dei suoi bisogni reali.

E’ importante sottolineare che la situazione non è ancora completamente risolta.

L’area in questione è ancora oggetto di un contenzioso legale tra il Comune di Tivoli e il Consorzio responsabile della costruzione dell’area. Nonostante il ripristino dell’illuminazione, il Comune non ha ancora assunto la piena responsabilità della gestione e manutenzione della zona, in attesa della definizione della questione. Ciò comporta che qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dovesse rendersi necessario nel quartiere del Giglio non sarebbe in carico al Comune.

Il Comune conferma il proprio impegno a tutelare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, ma al contempo è necessario risolvere in via definitiva le questioni legate alla proprietà e alla gestione infrastrutturale dell’area.

L’impegno dei residenti è quello di continuare a sollecitare una risoluzione definitiva dell’annosa questione e non accettare ulteriori rinvii. Continueremo a far sentire la ns. voce come fatto fino ad ora”.