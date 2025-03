MONTEROTONDO – Giornate ecologiche: la città è una “miniera urbana”

Con il primo appuntamento di sabato 8 marzo in piazza delle Foibe prende il via il calendario di marzo di “Il Sabato nei Quartieri”, giornate ecologiche di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, indifferenziati, raee ecc.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto “Monterotondo miniera urbana”, è parte integrante del piano complessivo di riordino, ottimizzazione e miglioramento del Servizio di igiene urbana e raccolta “porta a porta” svolta dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo, deliberato dalla Giunta il 12 dicembre e dal Consiglio comunale il 27 dicembre del 2024.

I “Sabati nei quartieri”, giornate ecologiche in cui sarà possibile ai residenti a Monterotondo il conferimento libero e senza prenotazione di rifiuti ingombranti vari, dagli elettrodomestici ai calcinacci, dalle potature al materiale ferroso, prevedono il posizionamento di container e ceste con modalità di conferimento adeguate all’utenza, garantite dal personale di APM e si articolano in un calendario che raggiungerà il parcheggio della Torre civica in via del Commercio sabato 15 marzo, piazza Enrico Berlinguer sabato 22 marzo e via Monti Sabini, altezza via di Palagi, sabato 29 marzo.

Le aree in questione sono state scelte tra quelle idonee e più lontane dall’Ecocentro comunale, proprio per favorire la cittadinanza residente.

«Il “Sabato nei Quartieri” rappresenta una evoluzione delle Giornate ecologiche – dichiara l’assessore alle Attività Produttive e Società partecipate Ruggero Ruggeri – intanto in termini quantitativi, con ben quattro appuntamenti mensili e quindi con una offerta ampia, con cui si va incontro alla richiesta diffusa e alle esigenze di chiunque, nel segno di quella continuità già avviata alla fine dell’anno scorso che rendeva l’iniziativa un appuntamento fisso mensile.

Come annunciato ad ottobre, il nostro obiettivo era quello di ampliare e standardizzare il calendario degli appuntamenti, che tanto successo hanno avuto come dimostra la gran mole di rifiuti raccolti in ogni occasione e che siamo lieti di aver raggiunto.

Altro impegno che avevamo preso e che abbiamo onorato era quello di eliminare il sistema delle prenotazioni di conferimento presso l’ecocentro comunale, che rappresentava un ostacolo specie per la popolazione meno avvezza all’uso di sistemi e dispositivi informatici.

Di tutto ringrazio per la disponibilità, l’impegno e l’egregio lavoro svolto gli Uffici comunali e l’Azienda Pluriservizi Monterotondo, dal Cda al management, in particolare il personale “sul campo” che con professionalità e cortesia garantisce all’utenza un servizio utilissimo e puntuale».

«Iniziative come questa – aggiunge l’assessore all’Ambiente Luigi Cavalli – rispondono ad una esigenza sentita e rappresentano, tra l’altro, un contributo molto importante al contrasto dell’abbandono indiscriminato di rifiuti, in zone periferiche e non solo, fenomeno ancora troppo frequente in città nonostante il grande lavoro svolto negli ultimi anni e l’aumento di controlli anche con l’ausilio di impianti di videosorveglianza.

Le giornate ecologiche del “Sabato nei Quartieri” e la disponibilità dell’Ecocentro comunale, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 16.30 e presso il quale è possibile conferire rifiuti senza prenotazione, sono una risposta ampia e completa: considerando le tante opportunità di smaltimento messe a disposizione di tutti non ci sono scuse per chi abbandona rifiuti».

«Ringrazio gli assessori Ruggeri e Cavalli, il presidente, il Cda, la direzione e il personale di Apm, il Servizio comunale all’Ambiente per il lavoro sinergico che stanno mettendo in campo e che sta portando a questi importanti risultati – conclude il sindaco Riccardo Varone – nel segno di una progettazione e di una pianificazione di azioni mirate al miglioramento delle prestazioni nel settore dell’igiene urbana e ad una riduzione dei costi di gestione.

Un piano complessivo, quello elaborato ed approvato a dicembre, frutto di una attenta analisi di tutti i fattori in campo, dagli aspetti economici e gestionali alle tecniche e alle modalità di esercizio oltre ovviamente le normative e le direttive di settore, sviluppato in un arco temporale che assicura a nostro avviso il giusto equilibrio tra investimenti e ritorni di economie ipotizzabili già a partire dai prossimi anni».