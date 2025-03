GUIDONIA - Premi Superenalotto non riscossi, cercasi ignari vincitori di 20 mila euro

Si chiamava “Regala un Sogno”, è stata un’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che a dicembre scorso ha messo in palio 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno nell’arco di 4 estrazioni straordinarie per un totale di 10 milioni di euro.

Oggi quel sogno rischia di trasformarsi in un incubo per due giocatori di Guidonia Montecelio che, senza saperlo, hanno avuto un tesoro in tasca.

O forse ancora ce l’hanno da qualche parte e non lo sanno.

Fatto sta che non hanno ancora riscosso i due premi da 10 mila euro l’uno e il tempo stringe.

Se non riscattano la vincita entro il 17, 19, 20 o 21 marzo – a seconda della data del concorso – rischiano di perdere tutto.

E allora, meglio controllare subito per risalire alla ricevuta vincente.

Il 17 dicembre 2024 al “Bar Centrale” è stata giocata una schedina vincente di 10 mila euro

Per incassare i 10 mila euro ha tempo fino al prossimo 17 marzo 2025 il possessore della schedina numero 4911ARM 200054 (4911ACC80036-2) giocata per l’Estrazione numero 200 di martedì 17 dicembre 2024 presso la ricevitoria Sisal del “Bar Centrale” di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Colle Fiorito, quartiere di Guidonia Montecelio.

Il 19 dicembre 2024 alla “Caffetteria Acquaviva” del Centro commerciale è stata giocata l’altra schedina vincente

E’ in scadenza il prossimo 19 marzo 2025 la seconda vincita da 10 mila euro ottenuta da un fortunato che per l’Estrazione numero 201 di giovedì 19 dicembre 2024 ha giocato presso la ricevitoria Sisal del “Bar Caffetteria” del Centro commerciale “Tiburtino” di Via Tiburtina, all’Albuccione di Guidonia.

I due ignari fortunati di Guidonia Montecelio sono in buona compagnia di altri nove giocatori di Roma e Rieti che hanno partecipato e vinto all’iniziativa speciale “Regala un Sogno” di SuperEnalotto SuperStar, ma non sanno ancora che la sorte li ha baciati.

Dov’è finita la ricevuta vincente?

Nel cassetto del comodino?

Sulla scrivania tra vecchie bollette?

O magari è nel portafoglio, scambiata per un semplice scontrino.

Iniziate a frugare perché il tempo per incassare i 10 mila euro sta per scadere.