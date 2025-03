GUIDONIA – Vasco Rossi condivide il video del recital-concerto dedicato

Montecelio chiama e il “Blasco” risponde.

Ora è ufficiale: è entrato nel cuore del rocker di Zocca “(VascoEterno) Tutto un equilibrio sopra la follia”, il recital-concerto in scena al Teatro comunale Dario Vittori di Montecelio diretto da Mario Eleno, scrittore, attore-regista originario del Borgo medievale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Stamattina, lunedì 10 marzo, il “Komandante” in persona ha condiviso come Stories e come Post sul profilo Instagram ufficiale “Vasco Rossi” tre video riassuntivi della “prima” dello spettacolo di ieri pomeriggio domenica 9 marzo al Teatro Dario Vittori.

Le immagini, girate e montate da una collaboratrice di Vasco venuta appositamente al teatro comunale di Montecelio, ripercorrono i momenti salienti dello spettacolo mezzo musicale e mezzo teatrale, tanto per usare le parole del regista Mario Fedeli che appare sul profilo come intervistato.

Nel video scorre “Ogni volta”, cantata da Valentina Mastropietro, Voce e batteria, accompagnata da Valerio Giuliani al basso, Giuseppe Sulano alla chitarra, Alessia Lupu e Fabiano Cenci alla tastiera, coristi Samuele Nonne e Martina Olivieri.

Scorrono le immagini in cui l’attrice e regista Manuela Mosè, recitando la favola rock del cantautore di Zocca, ripercorre la morte per infarto di Carlo, il papà camionista di Vasco Rossi all’epoca 26enne.

Un episodio che ha segnato profondamente la vita e la carriera dell’artista raccontato con poesia in “Tutto un equilibrio sopra la follia”.

Stasera, lunedì 10 marzo, alle 20:45 si replica al Teatro Dario Vittori di Montecelio.

Info e prenotazioni 391 4093323