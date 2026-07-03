GUIDONIA – Dieci bellezze in passerella per la fascia di “Miss Guidonia”

Stasera, venerdì 3 luglio 2026, presso Villa Mura, con ingresso completamente gratuito, si svolgerà la sesta edizione di Miss Guidonia, un concorso di bellezza organizzato dall’atelier “Le Spose di…” con la partecipazione di professionisti del territorio.

Appuntamento alle 21 per un evento patrocinato dalla Città di Guidonia Montecelio e realizzato solo attraverso sponsor privati.

Non solo moda e bellezza, previsti anche spettacoli a cura della scuola di arti performative “Mab Studio” e altri particolari momenti di intrattenimento.

Chi sarà l’erede di Maria Vittoria Chichi, campionessa in carica?

A deciderlo una giuria qualificata composta dalla modella Eleonora D’Alessandro, dal modello Gennario Lillio (volto anche di Dolce & Gabbana), dall’esperta di marketing Laura Galli, dal direttore editoriale di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, dal fitness coach Michele Di Silvio, da Rosario Guglielmi (ex Temptation Island), da Stefano Rossetti (showroom di rappresentanza del prestigioso brand “Musani”) e dalla professionista Margherita Massimi.

Queste le ragazze in gara: Eleonora De Angelis, Sayuri Dallù, Cristina Petrakovych, Aurora Magliozzi, Giulia Bernardini, Gaia Ruggeri, Beatrice Cianfarani, Greta Stazi, Mia Littarru e Mihaela Roxana Aioanei.

Presentatori Mirko Cavallari e Giorgia Di Florido.

Food & beverage a cura di “Centrale 97”.

Dal web sono invece arrivati i voti per l’elezione di Miss Social (fascia l’anno scorso vinta da Camilla Temperini, ndr), grazie ai social del concorso che presentano anche le foto di tutte le precedenti edizioni.

Questo l’albo d’oro: 2019 Marika D’Urzo, 2022 Alessia Bindar, 2023 Sofia Vasco, 2024 Michelle Mele, 2025 Maria Vittoria Chichi.

Main sponsor dell’evento Maury’s, gruppo su scala nazionale con oltre 120 punti vendita in tutta Italia e che ha il Centro Direzionale proprio a Guidonia Montecelio: presente l’imprenditore e creatore di questa grande catena, Mauro Fusano.

“Miss Guidonia” cresce nell’organizzazione anno dopo anno, grazie ai partner cittadini che credono in questo progetto che consente alle ragazze del territorio di fare una prima esperienza nel campo della moda e della bellezza.

Dal 2019 ad oggi molte partecipanti che sono partite proprio dalla serata estiva di Villa Mura, sita via Cristoforo Ferrari 147, hanno poi lavorato a vario titolo nel settore dello spettacolo.