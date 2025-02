S’intitola “(VascoEterno) Tutto un equilibrio sopra la follia”, è per definizione del suo autore uno spettacolo mezzo musicale e mezzo teatrale.

Un recital-concerto su Vasco Rossi.

Andrà in scena al Teatro Dario Vittori di Montecelio domenica 9 marzo alle ore 18 e in replica lunedì 10 marzo alle 20:45.

In regia c’è Mario Eleno scrittore, attore-regista, traduttore, nel 2020 vincitore del Premio Letterario Nazionale Fabrizio De André con un testo ambientato nella città di Genova.

Stavolta Mario Eleno omaggia il “Comandante” con uno spettacolo scritto dopo uno studio appassionato della sua vita, a cominciare dall’infanzia a Zocca dove Vasco è cresciuto con zie, tata, mamma e cugine. Circostanza che, secondo il regista, probabilmente ha contribuito a sviluppare in Vasco Rossi quella sensibilità in grado di far uscire la sua parte femminile in molte canzoni.

Per questo il Vasco raccontato da Mario Eleno avrà due voci femminili: Valentina Mastropietro che canterà e suonerà anche la batteria di alcuni fra i pezzi più belli, mentre l’attrice e regista Manuela Mosè reciterà la favola rock del cantautore di Zocca, una drammaturgia della sua vita e dello spirito della sua musica tratti dal libro “La versione di Vasco”.

Sul palco, accanto a Valentina Mastropietro, Voce e batteria, suoneranno i brani del “Blasco” Valerio Giuliani al basso, Giuseppe Sulano alla chitarra, Alessia Lupu e Fabiano Cenci alla tastiera, coristi Samuele Nonne e Martina Olivieri.

Voce recitante Manuela Mosè. Regia di Mario Eleno.

Info e prenotazioni 391 4093323