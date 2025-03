GUIDONIA – L’auto si schianta contro il terrapieno: 30enne grave in ospedale

Quando i soccorsi sono giunti sul posto l’hanno trovata a una decina di metri dalla vettura, ferita ma cosciente e vigile. Era stata appena espulsa attraverso il lunotto posteriore dopo uno schianto contro un terrapieno adiacente alla banchina laterale.

Per questo versa in gravi condizioni l’automobilista che oggi pomeriggio, martedì 11 marzo, è rimasta coinvolta in una drammatico incidente stradale in via Casal Bianco, la strada provinciale meglio nota come “48” che collega Guidonia e Settecamini.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, il fatto è accaduto verso le ore 16,17 al chilometro 6,750 della strada provinciale, un tratto in cui vige il limite dei 40 chilometri orari.

La conducente ferita, una 30enne italiana residente a Terni, era al volante di una Fiat 500 Abarth proveniente da Roma e diretta verso Guidonia.

Per cause in corso di accertamento, subito dopo una curva a sinistra l’auto, che procedeva nella corsia di sorpasso, ha sbandato ed è uscita fuoristrada, piroettando su stessa e schiantandosi contro un terrapieno sulla sinistra.

Nell’impatto la 30enne, che non indossava la cintura di sicurezza, è stata espulsa dall’abitacolo e scaraventata sull’asfalto. Gli automobilisti in transito l’hanno rinvenuta sulla corsia di destra in prossimità della pista ciclabile.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Locale: per permettere le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi in sicurezza, gli agenti hanno immediatamente interrotto il transito dei veicoli nella corsia direzione Guidonia di via Casal Bianco nel tratto compreso tra l’intersezione con via Valle dell’Aniene e il casello autostradale.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del 118, ma considerata la gravità delle ferite riportate i sanitari hanno allertato l’elisoccorso Pegaso a bordo del quale la 30enne è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata.

La prognosi è riservata.

La circolazione nella corsia direzione Guidonia di via Casal Bianco è tornata alla normalità soltanto verso le ore 19.

La Fiat 500 Abarth è stata sottoposta a sequestro per accertamenti.

Stando ai primi rilievi, si tratterebbe di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli. A confermarlo ci sarebbe il racconto di una donna al volante di una vettura che procedeva a circa 200 metri di distanza dietro alla Fiat 500.

Per stabilire la dinamica del drammatico incidente bisognerà attendere l’esito delle indagini.

(Andrea Casini)