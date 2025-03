Tragico incidente stradale stamane, mercoledì 12 marzo, in via Nomentana, a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 8 al chilometro 14 della via Nomentana nel tratto compreso tra via di Poggio Fiorito e l’ingresso del Centro residenziale Parco Azzurro.

A scontrarsi uno scooter diretto a Roma e una Dacia diretta a Mentana.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del motociclista.

Gli agenti della Polizia di Roma Capitale, competente sul tratto della Nomentana, hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi in sicurezza.