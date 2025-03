MONTEROTONDO - Case popolari, alloggio assegnato a una famiglia in emergenza abitativa

Il Comune di Monterotondo torna ad assegnare una casa popolare.

Lo stabilisce la determina numero 224 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 10 marzo dalla Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie Laura Felici.

Con l’atto viene assegnato definitivamente alla signora F. A. l’alloggio di proprietà Ater Provincia di Roma sito in via Italo Calvino 20, tornato nella disponibilità il 27 dicembre 2024 a seguito del decesso del precedente assegnatario.

Si tratta di un appartamento con una superficie lorda di 69 metri quadrati idonei per una famiglia con 2, 3 componenti.

La scelta della signora F. A. è avvenuta sulla scorta della relazione di emergenza abitativa stilata dai Servizi sociali il 3 novembre 2022. Così, per evitare fenomeni di occupazione abusiva e tutelare il diritto della persona in posizione utile nella graduatoria all’assegnazione, il 3 febbraio l’alloggio è stato consegnato in custodia e guardiania alla donna ed ora assegnato definitivamente.

Vale la pena ricordare che il 17 ottobre 2024 con la determina numero 892 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il Comune di Monterotondo ha approvato la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Nella graduatoria definitiva – CLICCA E LEGGI LA GRADUATORIA DEFINITIVA – figurano 253 famiglie aventi diritto. Al primo posto con 15 punti ci sono ben 4 nuclei, seguiti da una famiglia in seconda posizione con 13 punti.

Seguono al terzo posto ben 26 nuclei a pari merito con 12 punti. In quarta posizione a pari merito risultano altre 10 famiglie con 11 punti, davanti a 38 famiglie aventi diritto con 10 punti. In fondo alla lista, 9 famiglia con un punteggio pari a zero.

Per la cronaca, la Commissione ha respinto le domande di 39 famiglie rimaste escluse dalla graduatoria definitiva (CLICCA E LEGGI L’ELENCO DEGLI ESCLUSI).