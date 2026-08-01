MONTEROTONDO – Paziente esagitato picchia sanitari e carabinieri: caos al pronto soccorso

Ennesima aggressione al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo.

Il bilancio è di un medico, un operatore socio-sanitario e un carabiniere contusi e medicati a seguito delle percosse da parte di un paziente.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’ultimo episodio di violenza è avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 31 luglio.

Il pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo

Un 21enne italiano era stato scortato dai carabinieri in ospedale dopo aver dato in escandescenza in casa, aggredendo i familiari e mettendo l’appartamento a soqquadro.

Il giovane paziente sarebbe giunto al “Santissimo Gonfalone” in stato di agitazione, tant’è che ha aggredito medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

A quel punto, nel tentativo di bloccarlo sarebbero intervenuti i carabinieri ai quali avrebbe rifilato pugni e calci prima di essere neutralizzato.

Quella di ieri pomeriggio non è la prima aggressione ai danni del personale sanitario dell’ospedale di Monterotondo.

Lo scorso 7 giugno una paziente psichiatrica ha aggredito due infermiere e una operatrice socio-sanitaria nel Reparto del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per sottrarre le tre sanitarie dalla furia della paziente era stato necessario l’intervento di altri colleghi e della vigilanza.

Al termine dell’aggressione le tre sono state medicate in pronto soccorso: dieci giorni di prognosi per un’infermiera e una Oss, per la seconda infermiera prognosi superiore ai 20 giorni.

Il 26 novembre 2025 una trentenne italiana nota come paziente psichiatrica aveva dato improvvisamente in escandescenza contro l’infermiera addetta al Triage, afferrandola al collo, tirandole i capelli e sbattendola sul pavimento (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Pare che in soccorso della sanitaria sia intervenuto un medico di turno al quale la paziente avrebbe rifilato un calcio al basso ventre.

Stessa scena al pronto soccorso di Monterotondo era avvenuta lo scorso venerdì sera 21 novembre.

Anche in quel caso una paziente in cura presso il Serd aveva prima malmenato una infermiera, poi si era avventata su un infermiere sputandogli in faccia.