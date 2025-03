TIVOLI GUIDONIA – Campo rom a Bagni Vecchi, proposti i presidi fissi delle forze dell’ordine

In riferimento all’articolo TIVOLI GUIDONIA – Campo rom a Bagni Vecchi “sorvegliato speciale” dalle due amministrazioni, dai Consiglieri Comunali di Guidonia Montecelio Alessandro Messa e Arianna Cacioni riceviamo e pubblichiamo:

“Aspettavo da mesi questo incontro che finalmente è arrivato, all’esito di una mozione che ho proposto al consiglio comunale di Guidonia Montecelio la scorsa primavera ed approvata all’unanimità – il commento del capogruppo di Città Nuova, Arianna Cacioni, a latere della riunione dei capigruppo congiunta tra Tivoli e Guidonia Montecelio, che si è svolta stamattina sull’annoso tema del campo nomadi di Bagni Vecchi a lambire del territorio di Villalba -. Abbiamo rinnovato la richiesta di chiusura dell’accesso di Villalba al campo nomadi, in particolare quello di via Parma, di un’analisi dell’aria da realizzare coinvolgendo l’Arpa Lazio e di un monitoraggio attento da porre sull’area in termini di sicurezza”.

“Sono stati ipotizzati anche presidi stabili agli accessi della baraccopoli, per i quali chiederemo all’amministrazione di Guidonia di mettere a disposizione la Polizia municipale – dichiara il Capogruppo e coordinatore della Lega di Guidonia, Alessandro Messa. – Iniziative che certamente devono essere convenute in un quadro più ampio e con il coinvolgimento degli organi deputati alla sicurezza del territorio”.

“Siamo comunque soddisfatti che sul problema si sia acceso un faro e delle altre proposte emerse, che coinvolgono in primo luogo il comune di Tivoli. C’è un impegno di massima a collaborare su questo e su altri temi per il quale ringraziamo le istituzioni tiburtine, innanzitutto il sindaco, Marco Innocenzi ed il Presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Di Lauro”, concludono i consiglieri comunali di Guidonia Montecelio, Arianna Cacioni e Alessandro Messa.