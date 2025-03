GUIDONIA – Il Comune incontra Ferrovie per mantenere aperta la vecchia stazione

Possono coesistere la vecchia stazione di Guidonia e la nuova stazione a Colle Fiorito?

E’ l’oggetto dell’incontro tra i capigruppo consiliari del Comune di Guidonia Montecelio e i dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana previsto per venerdì 11 aprile, alle ore 10:00, presso il Municipio di piazza Matteotti.

Convocato dal Presidente del Consiglio comunale Erick D’Alisa, l’incontro fa seguito alla mozione discussa nell’ultima seduta di Consiglio comunale, unanimamente approvata dalla maggioranza e dall’opposizione, riguardante le problematiche connesse alla stazione ferroviaria di Guidonia Centro, e gli impegni assunti in sede di confronto politico per verificare la possibilità di mantenere operativo lo scalo di piazza Baracca dopo l’entrata in funzione della nuova stazione di Colle Fiorito.

Al tavolo di confronto, su invito del Sindaco Mauro Lombardo, parteciperanno anche dirigenti della Direzione Strategie e Pianificazione Sviluppo Infrastrutture di Polo di RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

In un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 31 marzo, l’amministrazione comunale evidenzia che “la realizzazione della nuova stazione di Colle Fiorito, come noto, prevedeva già nella fase di progettazione la sostituzione, e quindi il superamento, dell’attuale stazione di Guidonia Centro. Nel corso di questi lunghi anni, nessuna Amministrazione ha chiesto la rimodulazione del progetto.

Alla Dirigenza di RFI si chiederanno le motivazioni di tale scelta che, come evidente, comporterà un impatto significativo sui pendolari e sulle attività commerciali che insistono nelle sue immediate vicinanze”.