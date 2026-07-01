GUIDONIA – “Basket Guidonia” celebra 55 anni e chiede una casa per il futuro

complesso ma determinato, volto a risanare una situazione economica e gestionale difficile. Grazie al lavoro costante e alla dedizione condivisa, il Basket Guidonia è riuscito non solo a rimettersi in piedi, ma anche a crescere e consolidarsi, diventando oggi una realtà solida e rispettata.

Al centro del progetto resta la qualità: quella dell’insegnamento, garantita da istruttori qualificati dalla Federazione Italiana Pallacanestro e abilitati BLSD, e quella dell’ambiente, costruito per essere sicuro, serio e accogliente per tutti.

Sul campo la guida tecnica è affidata da anni all’head coach Valerio Balestrino, che nell’ultima stagione ha condotto la squadra di Divisione Regionale 2 fino a una semifinale playoff intensa e combattuta, conclusa soltanto a Gara 3.

Un percorso che ha visto fondersi esperienza e gioventù, con figure storiche come Marco Fanciullo affiancate dai tanti ragazzi cresciuti nel settore giovanile.

A completare il lavoro sul parquet uno staff affiatato composto da Martina Biondi, Michele Palumbo, Francesco Mosti e Caterina Bernardini».

Una società che negli anni è diventata sempre più una famiglia, un luogo di inclusione e di crescita per tanti giovani, ma che oggi, nell’ultimo anno, si trova senza una casa.

«L’ultimo anno ha messo a dura prova questa realtà.

La perdita della palestra dell’Istituto Volta, casa sportiva per circa vent’anni, dovuta alla mancata allegazione del progetto tecnico nel bando, ha costretto la società ad affrontare grandi difficoltà logistiche. Io, gli atleti e le famiglie non abbiamo mai smesso di crederci, dimostrando un forte senso di appartenenza», ha spiegato la vicepresidente.

In questo periodo, i gruppi del Basket Guidonia si sono dovuti organizzare suddividendosi per fasce d’età e svolgendo gli allenamenti in diverse strutture del territorio e dei comuni limitrofi.

Le attività si sono infatti svolte tra il Centro sportivo Peter Pan a Lunghezza, presso gli spazi messi a disposizione dall’ASCD di Colle Fiorito, e al Palazzetto dello Sport di Guidonia.

Una gestione itinerante che ha permesso comunque alla società di garantire continuità agli allenamenti e alla crescita dei giovani atleti.