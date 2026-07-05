GUIDONIA – L’auto sbanda e si ribalta sulla Tiburtina

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 5 Luglio 2026

Un 43enne egiziano trasportato in ospedale

Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 luglio, a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di un ferito trasportato in ospedale.

 

L’Audi ribaltata sulla via Tiburtina

 

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 12 all’altezza del chilometro 19,300 della via Tiburtina, nei pressi dell’ex kartodromo “Pista d’Oro”.

Un 43enne egiziano residente a Tivoli viaggiava al volante di una Audi A3 intestata ad una coetanea italiana da Roma verso Guidonia, quando – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo del veicolo.

L’auto è uscita fuori strada ed ha terminato la corsa all’interno della cunetta laterale ribaltandosi.

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Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

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