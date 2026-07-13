GUIDONIA – Mattia, diploma da 100 e lode per il portiere di calcio con la passione per il pianoforte

di Francesca Romana Severini

Per Mattia Fioravanti gli anni all’Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di viale Roma a Guidonia non sono stati soltanto un percorso di studio, ma una vera esperienza di crescita, capace di insegnargli la bellezza di andare oltre il pregiudizio.

Diciannovenne di Guidonia Centro, si è appena diplomato nell’indirizzo Scientifico con il massimo dei voti, 100 e lode, confermando un percorso scolastico di assoluta eccellenza già iniziato con il 10 e lode conseguito alla scuola media “Leonardo da Vinci”.

Inizia con lui la rassegna del quotidiano on line Tiburno.Tv sulle eccellenze scolastiche dei maturati negli Istituti superiori della Città dell’Aria per scoprire progetti e sogni dei nostri adolescenti e ragazzi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Mattia Fioravanti, 19enne di Guidonia Centro

Appassionato di matematica e di tutte quelle discipline che contengono una parte importante di razionalità, Mattia ha saputo trovare il giusto equilibrio tra impegno scolastico e una vita ricca di interessi.

Da dieci anni, coltiva la passione per il calcio, giocando nel ruolo di portiere: dopo sei stagioni con l’ACD Guidonia e due con la Tivoli 1919, oggi, veste la maglia dell’ASD Gregoriana.

Nella sua vita però non c’è solo il pallone: tre anni fa ha iniziato a svolge anche lezioni private di pianoforte.

Alle sue spalle c’è la mamma Valentina, impiegata all’Asl, il papà Damiano, militare, e i fratelli Andrea, 16 anni, studente dello stesso istituto e dello stesso indirizzo di Mattia, e Claudia, 14 anni frequentante la terza media alla “Leonardo da Vinci”.

Ma anche una scuola che, oltre a formarlo dal punto di vista didattico, gli ha regalato incontri e rapporti umani che non avrebbe mai immaginato di costruire.

Mattia racconta di aver vissuto al “Majorana” anni intensi senza mai sentire il peso di andare a scuola, portando con sé il ricordo di un percorso fatto di amicizie, legami e soddisfazioni.

Mattia ha giocato sei stagioni con l’ACD Guidonia, due con la Tivoli 1919, oggi è con l’ASD Gregoriana

Mattia, cosa rappresenta per te il 100 e Lode?