Questa mattina, sabato 4 luglio, il centro storico di Monterotondo è stato invaso da un’ondata di energia, sorrisi e voglia di fare.

Decine di volontari hanno scelto di dedicare la mattinata per prendersi cura della città: così hanno raccolto rifiuti, rimosso erbacce e piantato nuovi fiori, e piante, restituendo decoro, colore e bellezza a tanti angoli del Borgo eretino.

A scendere in campo sono state l’Associazione Centro Storico in Movimento, promotrice dell’evento, insieme a Retake Monterotondo, a Il Pungiglione Cooperativa Sociale e alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Monterotondo ODV.

L’iniziativa è stata sostenuta dalla Icm Monterotondo e dal Comune Di Monterotondo nell’ambito dell’Estate Eretina 2026.

“Ogni sacco raccolto – il commento dei promotori – ogni fiore piantato e ogni sorriso condiviso ci ricordano una cosa semplice: la città più bella è quella di cui i cittadini scelgono di prendersi cura.

Ci vediamo al prossimo Retake!”.