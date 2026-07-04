MONTEROTONDO - Centro storico più pulito: ci pensano i volontari

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 4 Luglio 2026

La comunità si rimbocca le maniche

Questa mattina, sabato 4 luglio, il centro storico di Monterotondo è stato invaso da un’ondata di energia, sorrisi e voglia di fare.

 

 

Decine di volontari hanno scelto di dedicare la mattinata per prendersi cura della città: così hanno raccolto rifiuti, rimosso erbacce e piantato nuovi fiori, e piante, restituendo decoro, colore e bellezza a tanti angoli del Borgo eretino.

 

 

A scendere in campo sono state l’Associazione Centro Storico in Movimento, promotrice dell’evento, insieme a Retake Monterotondo, a Il Pungiglione Cooperativa Sociale e alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Monterotondo ODV.

 

 

L’iniziativa è stata sostenuta dalla Icm Monterotondo e dal Comune Di Monterotondo nell’ambito dell’Estate Eretina 2026.

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“Ogni sacco raccolto – il commento dei promotori – ogni fiore piantato e ogni sorriso condiviso ci ricordano una cosa semplice: la città più bella è quella di cui i cittadini scelgono di prendersi cura.

Ci vediamo al prossimo Retake!”.

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