TIVOLI – Rifiuti abbandonati in strada: denunciati 4 “zozzoni” italiani

Erano accatastati uno sull’altro in un punto buio e isolato della strada: più di venti sacchi di rifiuti abbandonati in via dell’Aeronautica, a Borgonovo, quartiere alla periferia del Comune di Tivoli.

Ma all’interno sono stati rinvenuti documenti direttamente riconducibili ai committenti dello scarico abusivo.

Per questo ieri, martedì 6 maggio, 4 “zozzoni” sono stati denunciati per abbandono di rifiuti dalle Guardie del Corpo Ambientale Nazionale (CAN), Ente specializzato nella salvaguardia dell’ambiente e dal 2022 convenzionato con Asa, la società municipalizzata del Comune di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, gli ispettori del CAN coordinati dal presidente, il Maggiore Giovanni Paris, hanno presentato denuncia presso la stazione dei Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio nei confronti di 4 cittadini italiani di 44 anni, 48 anni, 67 e 71 anni, tutti nati e residenti a Roma.

Nella giornata del 25 aprile, durante un servizio di controllo del territorio le Guardie del Corpo Ambientale Nazionale hanno rinvenuto i sacchi all’altezza del civico 2 di via dell’Aeronautica nei pressi del cavalcavia autostradale.

Frugando tra i rifiuti, gli ispettori hanno rinvenuto tracciabilità riconducibili ai 4.