GUIDONIA – Città più sicura, il sindaco delega il Maggiore dei carabinieri Giuseppe Palatucci

L’Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio ha nominato Delegato alla sicurezza urbana il Maggiore Giuseppe Palatucci, già Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Guidonia Montecelio.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e il Maggiore dei Carabinieri Giuseppe Palatucci

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, il provvedimento risponde alle richieste di maggiore sicurezza, da ultimo quelle venute nel corso della seduta di Consiglio comunale tenutasi ieri, a tutela dei residenti e delle aree private e pubbliche.

C’è la necessità condivisa, d’altronde, di un impegno più incisivo e coordinato, sinergico con le Forze dell’Ordine, che restituisca una maggiore tranquillità alla nostra comunità.

Stando sempre al comunicato stampa dell’amministrazione comunale, la competenza del Maggiore Giuseppe Palatucci, in tale quadro d’insieme, sarà strategica per individuare e analizzare le aree del territorio più vulnerabili e proporre soluzioni innovative ed efficaci per la prevenzione degli atti di vandalismo e azioni, coordinate con le Istituzioni preposte, di contrasto della criminalità.

Il Delegato alla sicurezza urbana lavorerà in stretta collaborazione con il Sindaco, gli Uffici comunali competenti, le Forze dell’Ordine e le Associazioni del territorio, al fine di sviluppare un piano di azione integrato e partecipato.

Tra i suoi compiti rientrano:

– L’analisi dei dati relativi alla criminalità urbana e la mappatura delle aree a rischio.

– La formulazione di proposte per migliorare e potenziare l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e delle nuove tecnologie utili al monitoraggio del territorio.

– La promozione di iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla legalità rivolte alla cittadinanza e alla realtà scolastica locale.

– Il supporto all’Amministrazione nella ricerca di finanziamenti regionali, nazionali ed europei per progetti di sicurezza urbana.

“La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta per questa Amministrazione – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. La nomina di un Delegato con competenze così qualificate rappresenta un valore aggiunto significativo per la nostra comunità. Ringraziamo sentitamente il Maggiore Giuseppe Palatucci per la disponibilità a mettere gratuitamente a disposizione la sua professionalità per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi”.

“Per affrontare efficacemente le sfide della sicurezza urbana è necessario adottare un approccio multidimensionale che comprenda diverse strategie complementari – evidenzia il Maggiore Giuseppe Palatucci -. Il controllo del territorio rimane un elemento essenziale, con una presenza visibile e coordinata delle Forze dell’Ordine, in sinergia con le Polizia Locale, per garantire interventi tempestivi e scoraggiare comportamenti illeciti. Tutto ciò deve essere accompagnato dalla partecipazione attiva della cittadinanza nelle politiche di sicurezza attraverso strumenti di ascolto, segnalazione e collaborazione.

E’ fondamentale, in questa prospettiva, l’impegno a rafforzare la collaborazione interistituzionale per ottimizzare le risorse e coordinare gli interventi sul territorio.

La sicurezza urbana – conclude il Maggiore Giuseppe Palatucci – non è un obiettivo statico ma un processo continuo di miglioramento della qualità della vita nelle nostre città, da perseguire un impegno collettivo e un approccio equilibrato tra prevenzione e contrasto”.