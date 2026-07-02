TIVOLI – Ciak si gira, via del Colle blindata per la serie Netflix “Assassin’s Creed”

A Tivoli entrano nel vivo le attese riprese della serie hollywoodiana “Assassin’s Creed”, prodotta da Netflix, ambientata ai tempi del regno dell’imperatore Nerone e incentrata sul Grande Incendio di Roma del 64 dopo Cristo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce l’ordinanza numero 190 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata martedì 30 giugno dalla Comandante della Polizia Locale Eleonora Giusti.

Con l’atto viene disposto dalle ore 16 di martedì 7 luglio fino alle ore 10 di mercoledì 8 luglio, e comunque fino al termine delle riprese cinematografiche, il divieto di transito e sosta con rimozione all’altezza dei civici 111 e 113 di via del Colle in corrispondenza con l’entrata secondaria di Villa D’Este.

Nell’ordinanza la nuova serie tv diretta dal regista svedese Johan Renck viene definita col titolo provvisorio di “Sidewinder”.

Il regista Johan Renck è un nome noto nel panorama audiovisivo internazionale: prima di dedicarsi a cinema e serie televisive ha firmato videoclip per artisti come David Bowie, Madonna e Beyoncé.

Tra i suoi lavori più recenti figura anche il film Spaceman, interpretato da Adam Sandler con la partecipazione di Isabella Rossellini.