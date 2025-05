FONTE NUOVA – Tre supermercati assaltati in due settimane, arrestato il rapinatore seriale

E’ riuscito a colpire per tre volte e a dileguarsi col bottino, ma gli investigatori sono riusciti ad inchiodarlo.

Così nella mattinata di ieri, lunedì 12 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, al termine di un’articolata e tempestiva attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Maurizio C., un pregiudicato italiano di 49 anni residente a Ostia, gravemente indiziato di essere l’autore, in concorso con un’altra persona al momento non identificata, di tre rapine consumate tra Settembre e Ottobre 2024 in altrettanti supermercati del comune di Fonte Nuova, tra cui il punto vendita “MD” di via Alfieri a Tor Lupara e l’Eurospin di via Palombarese a Santa Lucia.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il primo episodio risale all’11 settembre 2024, quando, intorno all’ora di pranzo, due persone, giunte a bordo di uno scooter nella zona Santa Lucia, avrebbero fatto irruzione in un supermercato.

Uno dei due, armato di pistola, con volto travisato e guanti calzati, avrebbe minacciato l’addetto alle casse costringendolo a consegnare l’intero incasso, ammontante a circa 2.500 euro.

La fuga, inizialmente tentata a bordo del ciclomotore, sarebbe stata poi completata con un’auto sottratta con violenza a due donne appena sopraggiunte, successivamente abbandonata a poca distanza dal luogo del fatto.

Un secondo episodio, simile nelle modalità, sarebbe avvenuto la sera del 4 Ottobre 2024 presso un altro supermercato della medesima località, con un bottino di circa 1.000 euro.

Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Monterotondo diretta dal Capitano Carmine Rossi, hanno portato all’identificazione dell’indagato grazie alla visione di numerose ore di filmati di videosorveglianza e a riscontri di natura tecnico-scientifica effettuati dal RIS dei Carabinieri di Roma.

Sono stati sottoposti a sequestro la pistola utilizzata durante i colpi e due ciclomotori impiegati per le fughe, risultati entrambi oggetto di furto. Su di essi erano state apposte targhe non segnalate, nel tentativo di eludere i controlli.

Maurizio C. dovrà rispondere, oltre che delle ipotesi di rapina aggravata in concorso, anche del reato di ricettazione.