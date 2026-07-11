Alessandro Lundini non è più il sindaco del Comune di Marcellina.

L’ex sindaco di Marcellina Alessandro Lundini

La notizia, anticipata dal quotidiano on line Tiburno.Tv lo scorso 22 giugno, è stata ufficializzata nella giornata di ieri, venerdì 10 luglio, con una nota trasmessa dalla Prefettura di Roma alla Segretaria Generale del Comune di Marcellina, Elena Fiori.

Il documento, sottoscritto dalla vice prefetto Serafina Mascolo, anticipa che col decreto prefettizio numero 286047/2026/Area II è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina del Dottor Francesco Ricciardi a Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente.

Francesco Ricciardi è un dirigente di prima fascia funzioni centrali in quiescenza ed è definito tra i migliori dirigenti in forza al Ministero dell’Interno, specializzato nei conti pubblici degli Enti con esperienze da sub Commissario presso il Comune di Avellino nel 2019 e presso il Comune di Matera nel 2024.

Nei prossimi giorni il Presidente della Repubblica emanerà il Decreto di scioglimento che sancisce anche la fine anticipata del secondo mandato del sindaco Alessandro Lundini.

Come anticipato da Tiburno.Tv, la strada verso il Commissariamento era stata imboccata il 22 giugno scorso con la mancata approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 2025, documento contabile fondamentale che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile e che è arrivato in aula col parere negativo del Revisore dei Conti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lunedì 22 giugno 2026 si è tenuta l’ultima seduta di consiglio comunale a Marcellina

Tre settimane fa il Rendiconto aveva incassato l’alzata di mano del sindaco Lundini e di 4 rappresentanti della sua maggioranza: la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Cinzia Cara, ex assessora all’Ambiente, Protezione civile e Personale allontanata dal sindaco a giugno 2024, la vice sindaca e assessora ai Servizi sociali, Sport, Politiche giovanili, Pari opportunità e Famiglia, Simona Lucci di Forza Italia, l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Cecchetti (anche lui in FdI) e l’assessore all’Urbanistica Enrico Salvatori (anche lui Fratelli d’Italia).

Assenti il consigliere comunale di maggioranza e vice presidente del consiglio, Antonio Salvatori, i 5 voti favorevoli non si erano dimostrati sufficienti.

Si era astenuto il consigliere di opposizione ed ex sindaco Pietro Nicotera, mentre avevano votato “No” al documento contabile i consiglieri di minoranza Aldo Valeriani (FdI), Amerigo Gubinelli (FdI) e Celeste Tozzi, oltre a Simone Paoloni, ex assessore al Bilancio e al Coordinamento Politiche Pnrr, e Alessandra Danieli, ex vice sindaca e assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, entrambi esponenti di Centrosinistra recentemente dimissionari.

Sei a 5 : Rendiconto bocciato.

Un’altra immagine del sindaco di Marcellina Alessandro Lundini

L’ approvazione del rendiconto rappresenta un adempimento obbligatorio fondamentale nell’ordinamento degli enti locali, in caso di mancata approvazione è previsto l’intervento sostitutivo del Prefetto di Roma Lamberto Giannini che ha firmato per lo scioglimento del consiglio comunale e ha nominato il Dottor Francesco Ricciardi Commissario Prefettizio che reggerà le sorti del Comune di Marcellina fino alle nuove elezioni nella primavera del 2027.