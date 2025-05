FONTE NUOVA – Elezioni 2025, 197 candidati al Consiglio comunale: tutti i nomi

Entra nel vivo la campagna elettorale a Fonte Nuova, il Comune da 32 mila abitanti da settembre 2024 gestito dal Commissario Prefettizio Filippo Santarelli dopo le dimissioni rassegnate “per motivi personali” il 16 luglio 2024 dall’ex Sindaco Piero Presutti, divenute esecutive ed irrevocabili il 6 agosto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

LA SFIDA TRA UMBERTO FALCIONI E GIORGIO BERTOZZI

Domenica 25 e lunedì 26 maggio a sfidarsi per lo scranno da sindaco sono Umberto Falcioni, candidato sindaco del Centrodestra, e Giorgio Bertozzi, candidato sindaco del Centrosinistra, che si confronteranno oggi pomeriggio martedì 13 maggio alle ore 17 presso il Centro anziani di via Palombarese 234 a Santa Lucia, mentre giovedì 15 maggio alle ore 17 il faccia a faccia avverrà presso il Centro anziani di via I Maggio 1 a Tor Lupara.

IL PROFILO DEL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA E LE LISTE COLLEGATE

Umberto Falcioni, 53enne imprenditore nell’ambito sportivo, è il candidato sindaco del Centrodestra.

Membro dell’Esecutivo provinciale di Fratelli d’Italia, Falcioni è stato vice sindaco del sindaco uscente di Fonte Nuova Piero Presutti e alla prossima tornata elettorale sarà sostenuto da un’ampia coalizione composta da 139 candidati nei partiti del centrodestra – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – e delle Liste Civiche “La Prua”, “Per Fare / Noi Moderati” e “Rinascita”.

Fratelli d’Italia – Candidati al Consiglio Comunale

2. Davide Tedeschini 3. Andrea Antonelli 4. Debora Arcano 5. Vincenzo Buscemi 6. Simone Centioni 7. Mario Clementi 8. Sabrina Di Gennaro 9. Emanuela Di Romano 10. Marta Di Salvatore 11. Elisabetta Fabrizi 12. Gabriele Fraioli 13. Egidio Fritella detto Frit 14. Cristina Marinelli 15. Debora Martinelli 16. Cristina Matarazzo 17. Mauro Morena 18. Rosangela Panei 19. Doina Raileanu detta Doina 20. Arianna Tonti 21. Marco Troiani 22. Stefano Circhetta 23. Massimiliano Valloni 24. Cecilia Vitelli Lega – Candidati al Consiglio Comunale 1. Mazzoni Daniele 2. D'Angeli Alessio 3. Crognale Donatella 4. Antonelli Antonella 5. Boccolini Simone 6. Brunelli Elisa 7. Cerbara Stefano 8. De Maria Loredana 9. Di Giacinto Emiliano 10. Domenicone Giordano 11. Fernandez Marco 12. Laurenzi Livia 13. Liberati Marco 14. Lopes Giuseppa 15. Manganiello Fabio 16. Mostarda Maria Albina 17. Ricca Sabrina Roma 18. Romano Nicola 19. Rossi Martina 20. Rozzi Alberto 21. Santucci Daniele 22. Serra Bellini Ilaria 23. Servadio Annalisa 24. Mirko Di Buò Lista civica La Prua – Candidati al Consiglio Comunale 1. Bellizzi De Marco Alessandro 2. Chiarinelli Remo 3. Cuciniello Giuseppe 4. D'Aurelio Marco 5. De Paolis Sara 6. De Santis Teresa 7. Fiumefreddo Massimiliano 8. Ibba Donatella 9. Formosa Luca 10. Lazzaro Federica 11. Macrì Mariagrazia 12. Mancini Daniela 13. Montebovi Cesare 14. Natalizi Michela 15. Pira Alessandro 16. Pistorio Silvia 17. Sequino Marco 18. Suffer Laura 19. Valente Lina 20. Pizi Laura 21. Vallati Giampiero 22. Zaccaria Beatrice Lista Civica Rinascita di Fonte Nuova – Candidati al Consiglio Comunale 1- Angelica Lisari 2- Benedetto Roccamatisi 3- David Martella 4- Emanuele Figorilli 5- Giacomo Prosperi 6- Guido Copino 7- Ilarja Kaja 8- Krizia Chiovitti 9- Livio Pompili 10- Marius Caraman 11- Mirela Antonoiu Caruntu 12- Paolo Saccomandi 13- Pamela Colasanto 14- Sandro Marcheggiani 15- Silvia Gatti 16- Stefano Giagnorio 17- Valentina Rabottini 18- Valentina Rosticci 19- Linda Caccialupi Noi Moderati e Lista Civica Per Fare – Candidati al Consiglio Comunale 1. Lorena Colasanti 2. Claudio Floridi 3. Alessandro Moretti 4. Imelda Buccilli 5. Antonio Di Pietro 6. Alessandro Pallotti 7. Andrea Serena detto (Fratellino) 8. Arianna Ruscetta 9. Carlo Pitocchi 10. Francesca Nigrelli 11. Giacinta Favitta detta (Cinzia) 12. Gioia Di Claudio 13. Giovanna Busti 14. Giulia Di Francesco 15. Giulia Marchese 16. Mara Valenti Pettino 17. Marzia Petri 18. Mauro Paganelli 19. Michela Tufano 20. Monica Ionela Filioreanu detta (Monica) 21. Noemi Casali 22. Ottaviano Rossi 23. Roberto De Santis 24. Stefano Arturo IL PROFILO DEL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA E LE LISTE COLLEGATE Giorgio Bertozzi, 68 anni, ex consigliere comunale, fondatore dell'associazione culturale NeoArtGallery e curatore d'arte, è il candidato Sindaco per la coalizione progressista formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Demos con un totale di 58 candidati consiglieri comunali.

Partito Democratico – Candidati al Consiglio Comunale Agostino Durantini

Massimo Bottai

Emilia Cappelli

Roberto Piero Ciofani

Paola Chiappini

Valentina Alfonsina Della Corte

Giulia Di Bene

Andrea Di Ruggero

Ermanno Iannacci

Claudio Lorusso

Sonia Marchese

Giorgio Moscatelli

Valeria Petrucci

Romolo Quaranta

Mafalda Santini

Rosanna Sartirana

Stefania Tedeschi Movimento 5 Stelle – Candidati al Consiglio Comunale Emanuela Muccigrosso

Giorgio Biondi

Massimo Matricardi

Claudio Gallinelli

Gabriella Liso

Jessica Romano

Antilio Apicella

Laura Spinella

Aldo Eleuteri

Maria Laura Di Marzio

Valerio Maddalon

Marco Forte

Andrea Castiglione

Rita D’Alessio

Vincenzo Perrone

Sara Romano

Pietro Paternoste

Antonio Giacci

Domenico Proietti

Silvia Cantoni

Giuseppe Traversa Alleanza Verdi e Sinistra/L’Altra Fonte Nuova – Candidati al Consiglio Comunale Paola Scatena

Anna Maria Lucia Pelone detta Anna

Daniela De Angelis

Antonella Pancaldi

Alessia Piazza

Katiuscia Silvi

Stefano Pantanella

Giovanni Richichi

Vincenzo Diletti

Arcangelo Lino Pelone detto Lino

Fabrizio Toccaceli

Silvia Parachinetto

Giuseppa Carità

Mariasole Fachechi

Alessandra Paparelli

Laura Santucci

Gioele Mercante

Roberto Del Ciello

Paolo Maglione

Renato Tassella