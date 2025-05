GUIDONIA – Sicurezza stradale, in via Pantano si asfaltano i tratti più ammalorati

Ieri mattina, venerdì 16 maggio, a Guidonia Montecelio sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla strada provinciale 27/b Guidonia-Le Sprete, dal km 1+450 al km 2+280, meglio nota come via Pantano, la strada di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale che collega la via Maremmana inferiore alla rotatoria di intersezione con via Mario Di Trani e via Trento.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, le lavorazioni comprendono: fresatura, ricariche con binder nei tratti maggiormente ammalorati, rifacimento dello strato di usura per un spessore di 4 centimetri.

Successivamente, verrà ripristinata anche la segnaletica orizzontale.

Stando sempre al comunicato stampa, a breve verrà realizzato un ulteriore tratto sulla Guidonia-Le Sprete e inizieranno altri lavori sulla parte finale di via dell’Unione fino al cimitero di Montecelio.

Ieri un sopralluogo sul tratto interessato dai lavori è stato effettuato dal Sindaco Mauro Lombardo, dall’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti e dalla Consigliera Manuela Chioccia, Delegata alla Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale.

“Si tratta di interventi di particolare rilevanza per il nostro territorio, interessanti tratti stradali di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Ringrazio, come Amministrazione comunale, in particolare, la Consigliera Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla Viabilità di Città Metropolitana, per l’attenzione riservata alla necessità di questi lavori e per essersi fattivamente adoperata per la loro realizzazione.

La condivisione sulla necessità dell’intervento di manutenzione ha consentito di raggiungere questo importante risultato, a tutto vantaggio della viabilità.

La positiva e sinergica collaborazione istituzionale, con la riqualificazione della pavimentazione, comporta pure una situazione di maggiore sicurezza stradale.

Quest’ultima deve ricomprendere, però, anche comportamenti di guida responsabili e rispettosi delle norme del Codice della Strada”, ha dichiarato il Sindaco Mauro Lombardo.