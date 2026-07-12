TIVOLI – Intrappolata da 5 giorni su un pino: Aria salvata dai vigili del fuoco

E’ arrivata fin sulla sommità di un pino restando bloccata per diversi giorni.

Così stamane, domenica 12 luglio, i vigili del fuoco del distaccamento di Tivoli hanno salvato Aria, una gattina meticcia di circa 10 anni.

Il fatto è stato reso pubblico dagli amministratori del Gruppo Facebook “Sei di Tivoli se…” che hanno espresso un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco intervenuti in Via Paterno a Villa Adriana.

“Grazie al loro tempestivo e prezioso lavoro con l’interessamento di Antonello Livi , Giuseppe Tirelli, Antonella Lauria, è stato possibile trarre in salvo Aria – si legge nel post – Un plauso alla professionalità e alla dedizione con cui hanno affrontato questo intervento”.