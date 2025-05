GUIDONIA – In Comune si celebra la storica promozione in Serie C.

Il Guidonia Montecelio 1937 FC ha festeggiato la sua prima, storica promozione in Serie C con una cerimonia ufficiale tenutasi oggi alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune.

Il Sindaco Lombardo e l’Amministrazione hanno accolto la squadra, lo staff tecnico e i dirigenti per rendere omaggio a un traguardo che ha segnato un momento indelebile nella storia sportiva della città.

Durante la cerimonia, ogni giocatore ha ricevuto una targa commemorativa, simbolo del riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso della stagione.

Il Presidente Fusano ha ricevuto la riproduzione della Triade Capitolina a rappresentare l’intera città. Un momento particolarmente significativo è stato la firma, da parte dei giocatori, del pallone con cui Aimone Calì ha segnato il gol decisivo contro il Real Monterotondo, garantendo la promozione. Questo pallone sarà conservato nell’ufficio del Sindaco come simbolo di questo storico.

Ieri sera con una festa organizzata per onorare la squadra Marco Spinosa è stato premiato come miglior giocatore dell’anno, riconoscimento meritato per le sue prestazioni eccezionali che hanno contribuito in modo significativo al successo della squadra.

La promozione del Guidonia Montecelio 1937 FC in Serie C rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un momento di grande unione e orgoglio per l’intera città, che celebra così un capitolo indimenticabile della sua storia.

(Daniele Di Cerbo)