Due giornate dedicate alla prevenzione, alla consapevolezza e alla partecipazione attiva, con attività formative, animazione per bambini, interventi delle autorità e la possibilità di vedere da vicino i mezzi della Protezione Civile.

E’ in sintesi “La Sicurezza nelle tue mani”, evento organizzato dal Comune di Tivoli e dall’associazione di Protezione civile “Volontari Valle Aniene Associati” col patrocinio della Regione Lazio che si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio in Piazza Bartolomeo della Queva a Tivoli Terme.

Si tratta di un’occasione preziosa per imparare, divertirsi e conoscere da vicino chi ogni giorno si prende cura della nostra sicurezza.

Sabato dalle ore 14,30 alle ore 18,30 i volontari dell’associazione coordinata da Serena Di Paolo (suddivisi in squadre) spiegheranno come agire in caso di rischio attraverso 4 plastici/modellini realizzati per l’occasione e ritraenti uno scenario di rischio in corso.

Qualche esempio?

Il vulcano che erutta, il momento di un terremoto, il momento di un incendio in un bosco vicino a una cittadina, il momento di un allagamento di un sottopasso o di una frana. I volontari spiegheranno quali sono i comportamenti adeguati di ogni singolo individuo durante quel particolare momento.

Inoltre gli operatori della Croce Rossa dei Comitati di Tivoli e Guidonia daranno una dimostrazione della disostruzione delle vie respiratorie di un neonato o di un adulto spiegando ai partecipanti come praticare un eventuale massaggio cardiaco.

Infine sarà allestito un gazebo interamente dedicato alla raccolta differenziata dove con un gioco gratuito a premi i volontari della “VVAA” insieme agli ispettori ambientali dell’associazione “Congeav” cercheranno di rendere edotti i cittadini sullemodalità di conferimento di quei rifiuti dove ci sono più dubbi compreso, come i Raee, ingombranti e rifiuti pericolosi.

Domenica dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 saranno organizzati giochi per insegnare ai bambini a spegnere un principio di incendio fai da te.

“In ogni rischio – spiega Serena Di Paolo – i primi a dover difendere siamo noi stessi, poi arrivano i professionisti.

Nel frattempo ogni individuo ha in mano la sua sicurezza, per cui essere edotto su come agire lo rende più consapevole del rischio, più consapevole di come possa evitare di farsi male e di conseguenza limitando il rischio”.

La due giorni sarà animata da musica e dalla mascotte dall’associazione di Protezione civile “Volontari Valle Aniene Associati”.

Sabato e domenica tutti i mezzi della Protezione Civile “VVAA” saranno esposti in piazza Catullo per chi vuole visitarli e scattare foto.